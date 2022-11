Nikita, strictement pro, fond en larmes et dit à Ellie Simmonds “Je t’aime” après une hache de choc

La professionnelle de STRICTEMENT Come Dancing, Nikita Kuzmin, a fondu en larmes et a dit à Ellie Simmonds “Je t’aime” après avoir été exclue de la série.

Nikita, 24 ans, et la nageuse paralympique Ellie, 27 ans, ont atterri dans les deux derniers aux côtés de Carlos Gu et Mollie Rainford lors de l’émission des résultats de dimanche soir.

Après que lui et Ellie aient été renvoyés chez eux – ce qui a choqué les téléspectateurs – il se serait effondré hors caméra et aurait partagé le doux message avec son partenaire.

Ellie et l’actrice Mollie, 21 ans, ont été forcées de danser malgré le fait qu’aucune d’elles n’a atterri au bas du classement.

Il appartenait aux juges de prendre une décision, choisissant finalement de renvoyer Ellie chez elle.

Ellie a ensuite fait l’éloge de Nikita en disant: «J’ai littéralement passé le meilleur moment de ma vie.

« Ça a été l’expérience la plus incroyable – ça a vraiment changé ma vie. Je tiens à remercier beaucoup Nikita.

« Il va me manquer – il a changé ma vie et ma confiance. Et vous tous, les pros.

«Chacun d’entre vous qui avez fait partie de ce Strictly. Derrière les portes closes, les costumiers, j’ai littéralement adoré me réveiller chaque jour et danser, je vais danser pour toujours.

il est [Nikita] changé ma vie. Nous avons eu les jours les plus incroyables. Nous n’avons pas seulement eu des jours de danse – mais des jours où nous avons juste parlé pendant des heures.





“Et la confiance que vous m’avez donnée – je semble confiant mais vous savez comment je suis, je m’inquiète tellement pour tout et nous avons littéralement tout représenté.”