Le pilote russe de Formule 1 Nikita Mazepin s’est excusé d’avoir publié une vidéo sur Instagram, qui semblait le montrer en train de toucher une femme de manière inappropriée.

La vidéo, qui a depuis été supprimée, montre la jeune femme de 21 ans assise sur le siège arrière d’une voiture et essayant de toucher la poitrine d’une jeune femme.

Mazepin a depuis présenté des excuses sur les réseaux sociaux, tant pour son « comportement inapproprié que pour le fait qu’il ait été publié sur les réseaux sociaux »,

« Je suis désolé pour l’infraction que j’ai causée à juste titre et [for] l’embarras que j’ai apporté à l’équipe Haas F1 », écrit-il.

« Je dois me maintenir à un niveau plus élevé en tant que pilote de Formule 1 et je reconnais que je me suis laissé tomber moi-même et beaucoup de gens. Je promets que j’en tirerai des leçons. »

Haas n’a annoncé que la semaine dernière que Mazepin serait pilote de F1 pour l’équipe américaine en 2021.

« Haas F1 Team ne tolère pas le comportement de Nikita Mazepin dans la vidéo récemment publiée sur ses réseaux sociaux », a déclaré l’équipe de F1 dans un communiqué.

« De plus, le fait même que la vidéo ait été publiée sur les réseaux sociaux est également odieux pour Haas F1 Team. »

Haas a ajouté que la question était traitée en interne et qu’aucune autre observation ne serait faite.

Le pilote russe a déjà été critiqué pour son comportement agressif sur la piste et a été suspendu pour une course en 2016 pour avoir heurté un adversaire en F3 européenne.

Mazepin est le fils de l’homme d’affaires Dmitry Mazepin, propriétaire du fabricant russe d’engrais minéraux Uralchem, et est parrainé par la société russe Uralkali.

Le joueur de 21 ans a terminé cinquième du championnat de Formule 2 (F2) de cette année et devait courir en 2021 aux côtés de Mick Schumacher – le champion de Formule 2 et le fils du sept fois champion du monde Michael.