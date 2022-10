Nikita Kuzmin, victime de la “malédiction”, vue avec une superbe blonde mystérieuse avant de se séparer de sa petite amie de longue date révélée

Nikita Kuzmin, pro de STRICTY Come Dancing, a été aperçue lors d’une soirée avec une femme mystérieuse peu de temps avant que sa rupture avec sa collègue danseuse Nicole Wirt ne soit révélée.

L’Ukrainien, 24 ans, – qui est jumelé avec la paralympienne Ellie Simmonds dans l’émission de la BBC de cette année – semble avoir été victime de la tristement célèbre malédiction du programme après que The Sun a révélé que le duo s’était séparé après cinq ans ensemble.

Éclaboussure

Le pro de Strictly Come Dancing, Nikita Kuzmin, a été aperçu en train d’essayer de dissimuler son identité lors d’une soirée à Manchester[/caption]

La rupture a vu une série de messages Instagram cryptés publiés par Nicole, qui vit en Allemagne, déterrés.

Maintenant, les images exclusives de The Sun montrent Nikita essayant de dissimuler son identité alors qu’il quittait le bar préféré des influenceurs Menagerie au cœur de Manchester.

Le danseur professionnel – six fois champion national de latin et de salle de bal en Italie – s’est complètement couvert la tête et le visage avec sa veste en cuir noir.

Clairement un peu timide devant la caméra, il a regardé à travers le tissu pour déterminer son itinéraire alors qu’il marchait avec la femme mystérieuse.

LIRE STRICTEMENT VENIR DANSER DUR AU TWERK Strictly pro prend un coup sauvage sur les compétences de danse de la star d’EastEnders ‘pas de chimie’ Je suis un gourou du langage corporel – il est clair qui les juges Strictly vont jeter ensuite

De son côté, elle a continué à arpenter la rue avec assurance dans ses talons noirs et sa robe rouge.

Bravant le froid de Manchester, elle est allée sans collants mais enveloppée dans une veste noire.

Elle laissa ses cheveux blonds flotter sur ses épaules en vagues lâches et lança un sourire ironique aux bouffonneries de Nikita alors qu’elle tournait la tête vers lui.

Pendant ce temps, l’as Strictly était vêtu d’un chic tout noir, assortissant sa veste à son pantalon et ses baskets.





Cette semaine, The Sun a rapporté en exclusivité comment Nikita et Nicole s’étaient séparées – incitant le danseur à quitter son appartement londonien.

La paire était un élément depuis 2016 avec Nicole principalement basée en Allemagne à l’école de danse du juge strict Motsi Mabuse.

Pourtant, quelques semaines seulement après le début de la nouvelle série Strictly Come Dancing, Nikita aurait mis fin à leur romance de longue date.

Maintenant, les publications Instagram de Nicole publiées le mois dernier ont été découvertes, ainsi qu’une série de messages révélateurs.

L’un d’eux disait : « Lâcher prise sur les choses qui ne vous servent plus, vous rendra libre #letthesunshinein.

En juillet 2021, il a été annoncé que Nikita rejoindrait UK Strictly en tant que danseuse professionnelle.

À propos du rôle, Nikita a déclaré: «J’ai toujours été émerveillée par la magie qu’apporte Strictly Come Dancing.

“Peu importe le pays dans lequel je me suis retrouvé à vivre, je n’ai jamais manqué une occasion de le regarder.

«Et le rejoindre en tant que danseur professionnel est ma grande chance de faire de la magie sur la piste de danse la plus célèbre. J’ai hâte de tout donner !”

Lors de sa première saison dans l’émission, il a été jumelé avec Tilly Ramsay, la paire terminant sixième.

En savoir plus sur le soleil DONNE MOI DONNE MOI Les acheteurs d’Aldi se précipitent pour acheter l’essentiel de Noël qui coûte 18p Haleine bosselée Maman enceinte étourdit en montrant exactement comment son bébé est couché dans son ventre

En 2022, il est maintenant partenaire de la nageuse paralympique Ellie Simmonds.

Dans la série 2022, il rejoindra les danseurs professionnels Amy Dowden, Dianne Buswell, Giovanni Pernice, Gorka Marquez, Graziano Di Prima, Karen Hauer, Katya Jones, Luba Mushtuk, Nadiya Bychkova, Jowita Przystal, Nancy Xu, Neil Jones et Kai Widdrington. .

Le Sun Online est allé à Strictly pour commentaires.

Éclaboussure

La femme mystérieuse a fait un sourire ironique en regardant le danseur en sortant du bar Menagerie à Manchester[/caption]

Éclaboussure

Elle était glamour pour la soirée dans une robe rouge et des talons[/caption]

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Nicole, qui est basée en Allemagne, a déménagé ses affaires hors de l’appartement de Nikita à Londres[/caption]