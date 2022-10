Nikita Kuzmin, victime de la “malédiction” de Strictly Come Dancing, est tout sourire alors qu’il le voit pour la première fois depuis sa rupture

STRICTEMENT Come Dancing pro Nikita Kuzmin a levé le pouce en arrivant à Londres pour s’entraîner après s’être séparé de sa petite amie de longue date.

Cette semaine, The Sun a rapporté en exclusivité comment le champion ukrainien, 24 ans, semblait avoir été victime de la tristement célèbre malédiction du programme après que nous ayons révélé que Nikita et sa partenaire Nicole Wirt s’étaient séparées après cinq ans ensemble.

Nikita Kuzmin, pro de Strictly Come Dancing, a rayonné lorsqu’il a été repéré pour la première fois après la révélation de sa rupture amoureuse[/caption]

L’Ukrainien, 24 ans, a souri en arrivant aux studios Elstree de l’émission à Londres[/caption]

The Sun a révélé en exclusivité la séparation de Nikita avec Nicole Wurt cette semaine[/caption]

Nous avons ensuite rapporté comment Nikita a été vu se couvrir la tête avec sa veste en cuir alors qu’il était vu avec une autre femme mystérieuse des semaines avant l’annonce de la scission.

Pendant ce temps, la danseuse allemande Nicole a ajouté de l’huile sur le feu lorsqu’une série cryptique de messages Instagram publiés par elle a été déterrée.

Pourtant, Nikita – qui est jumelée à la paralympienne Ellie Simmonds dans Strictly Come Dancing de cette année – est clairement concentrée sur la tâche à accomplir.

Il portait des lunettes de soleil foncées et a fait un énorme sourire aux caméras en arrivant aux studios Elstree de l’émission.

L’air vif, il portait un costume bleu pâle mais protégeait le tissu pastel de la pluie avec un pardessus noir.

Il a complété son look avec des baskets blanches et une canette de Coca Cola – probablement pour alimenter ses séances d’entraînement intenses.

Cette semaine, The Sun a rapporté en exclusivité comment Nikita et Nicole s’étaient séparées – incitant le danseur à quitter son appartement londonien.

La paire était un élément depuis 2016 avec Nicole principalement basée en Allemagne à l’école de danse du juge strict Motsi Mabuse.





Pourtant, quelques semaines seulement après le début de la nouvelle série Strictly Come Dancing, Nikita aurait mis fin à leur romance de longue date.

Pals a déclaré que sa collègue danseuse Nicole avait déplacé ses affaires hors de l’appartement de Nikita à Londres.

Pendant ce temps, Ellie, 27 ans, et Nikita étaient cinquièmes du classement la semaine dernière et ont reçu une ovation debout pour leur valse samedi soir.

Une source a déclaré: “Nikita voulait se concentrer totalement sur cette série de Strictly et a décidé il y a quelque temps qu’il voulait mettre fin à sa relation avec Nicole.

“Ils étaient ensemble depuis cinq ans et cela a fini par être une décision mutuelle.

“Nicole est principalement basée en Allemagne et elle est de plus en plus occupée par le travail.

“Nikita est totalement pris dans Strictly, alors ils ont décidé qu’il valait mieux qu’ils rompent.”

Nikita avait l’air chic dans un costume bleu bébé associé à des lunettes de soleil[/caption]

La star de la BBC donne la priorité au succès strict avec Ellie Simmonds[/caption]