Nikita Kucherov prononce une diatribe épique après la victoire du Lightning à la Coupe Stanley

Le choix du trophée Conn Smythe est revenu au meilleur marqueur du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov (32 points) et au gardien Andrei Vasilevskiy (cinq blanchissages).

Vasilevskiy a remporté le prix mercredi, mais Kucherov a été le joueur par excellence des conférences de presse d’après-match après que le Lightning a remporté son deuxième championnat consécutif de la Coupe Stanley.

Se présentant à la session Zoom torse nu et buvant une bière, il a lancé une diatribe contre les électeurs du trophée Vezina et les fans des Canadiens de Montréal.

Vasilevskiy est quatre fois finaliste pour le prix du gardien de but, mais les directeurs généraux l’ont remis à Marc-André Fleury des Golden Knights de Vegas cette saison lors d’un vote serré.

« Vasy était exceptionnel. MVP », a déclaré Kucherov. « Je lui disais tous les jours, Vasy MVP. Tu es le meilleur joueur. Et ils le donnent à n’importe quel gars de Vegas, le Vezina. Et l’année dernière, ils ont donné Vezina à quelqu’un d’autre. N° 1 (juron). N° 1 (explétif).

Vasilevskiy a donné la victoire au Lightning dans le cinquième match avec un blanchissage de 22 arrêts. Kucherov était reconnaissant parce qu’il ne voulait pas retourner à Montréal pour le sixième match.

« Ils ont agi, les partisans de Montréal, comme s’ils avaient remporté la Coupe Stanley lors du dernier match. Vous plaisantez j’espère? Vous plaisantez j’espère? Leur finale était la dernière série.

En répondant à la question suivante, quelqu’un lui a apporté un autre verre et il a souligné que c’était Bud Light, pas du champagne.

« C’est encore le n ° 1 (juron) », a-t-il déclaré.

Mais il est devenu sérieux en parlant de partager un autre championnat avec ses coéquipiers de longue date.

« J’ai été amoureux de ces gars, des hauts et des bas », a-t-il déclaré. « J’ai dit une fois, vous nous donnez une fois pour gagner, nous allons gagner deux fois, et c’est ce qui s’est passé. »

Kucherov avait raté la saison régulière après avoir subi une opération à la hanche pendant la saison morte, mais il est revenu pour le premier match des séries éliminatoires.

« Le simple fait de rater toute la saison et de revenir en séries éliminatoires et d’obtenir (le plus) de points pour les deuxièmes séries éliminatoires (de suite) est incroyable », a déclaré Vasilevskiy. Grande personnalité, et pour être honnête, j’ai été surpris qu’il n’ait pas eu le Conn Smythe.