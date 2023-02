Nikhil Prabhu encordé par le FC Goa

Le club de la Super League indienne (ISL), le FC Goa, a confirmé jeudi la signature du défenseur Nikhil Prabhu.

Le défenseur a accepté un contrat d’un an et demi avec les Gaurs, qui représenteront et porteront ses couleurs orange jusqu’à l’été 2024.

« Je suis ravi de rejoindre le FC Goa, un club que j’ai toujours admiré. J’ai toujours trouvé le style de jeu de Goa unique. En tant que jeune défenseur, je veux continuer à développer mon jeu de manière constante et je sais que le FC Goa offre aux jeunes comme moi de nombreuses opportunités de s’épanouir. Par conséquent, lorsque j’ai découvert que le Club s’intéressait à moi, il était évident de dire oui”, a déclaré Prabhu, après avoir signé sur la ligne pointillée avec les Gaurs.

“Venant d’un système différent, je veux absorber le plus possible au FC Goa à travers des séances avec mes entraîneurs et coéquipiers afin de m’adapter le plus rapidement possible à la manière de jouer du FC Goa. Je mettrais mon 100% pour atteindre cet objectif et être disponible pour mon équipe chaque fois qu’on m’appellerait. Mon objectif est d’aider le club à terminer dans le top six et j’espère aller jusqu’au bout”, a-t-il ajouté.

Ravi Puskur, directeur du football du FC Goa, a également exprimé ses réflexions sur la signature de Nikhil Prabhu.

« Nous sommes ravis d’avoir recruté Nikhil. C’est un jeune défenseur central prometteur qui est à l’aise avec le ballon et c’est quelque chose que nous recherchons toujours dans les compétences de nos défenseurs. Il a une excellente occasion d’essayer de s’établir dans la configuration du FC Goa et c’est maintenant au joueur de saisir cette chance et de se frayer un chemin dans les plans de l’entraîneur”, a-t-il déclaré.

Originaire du Maharashtra, Nikhil Prabhu a commencé sa carrière de footballeur en créant une bonne impression avec les équipes juniors du Mumbai FC et du Thane FC. En 2018, il a rejoint l’équipe U18 du Pune City FC, aujourd’hui disparue. Lorsque la franchise a déménagé au Hyderabad FC l’année suivante, il faisait partie des joueurs qui ont également rejoint la nouvelle équipe.

Au cours de la saison 2019-2020, le joueur de 22 ans a fait ses débuts dans l’équipe réserve des Nizams dans la deuxième division de la I-League, marquant également son premier but pour le club lors du même match contre les réserves du Chennaiyin FC. Deux saisons plus tard, il a été prêté à l’Odisha FC, faisant ses débuts en ISL lors d’un match nul et vierge contre l’ATK Mohun Bagan.

Plus tôt cette année, les Juggernauts ont signé Prabhu de manière permanente, et il a joué dans leurs victoires contre l’East Bengal FC et le NorthEast United FC lors de la saison de championnat 2022-23 en cours. Dans un court laps de temps lui-même, le jeune s’est montré prometteur et cherchera à impressionner en rejoignant maintenant les Gaurs.

