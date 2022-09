Nikhat Zareen raconte comment un homme l’a battue pendant le match et parle de la réaction de sa mère

Les médaillés d’or du Commonwealth Nikhat Zareen et Mirabai Chanu partageront des histoires incroyables de leur vie avec l’hôte Amitabh Bachchan lors du prochain épisode de Kaun Banega Crorepati diffusé lundi. Une publicité récente montre la lutteuse Nikhat discutant d’un événement au cours duquel elle a été assommée lors d’un match.

Dans la bande-annonce, on voit Nikhat expliquer à Amitabh et au public comment elle s’est battue avec un homme et a eu un œil au beurre noir et saigné du nez en conséquence. “Beta, tujhe kujh hogya to tere se shaadi kaun karega”, a réagi sa mère.

Amitabh a dit, “oho,” dans l’étonnement de sa réponse. “J’ai répondu, ‘Arey Ammi aap tension kyu lerahi ho, agar naam hoga to dulho ki line lag jaani hai (Maman, pourquoi es-tu si tendue, si je gagne un nom, des palefreniers seront alignés pour moi)”, a poursuivi Nikhat . Amitabh a commencé à rire à ce moment-là.





Sony a partagé la promo avec la légende : « Iss Somvaar, @zareennikhat ji share karengi apni academy ka ek kissa, jisse unki ammi ko hone lagi unki fikr. (Ce lundi, Nikhat Zareen partagera un incident de son académie de coaching qui a inquiété sa mère).

Lisez aussi : Kaun Banega Crorepati 14 : Pouvez-vous répondre à cette question d’une valeur de Rs 50,00,000 qui a fait arrêter Prashant Sharma ?

Dans une autre publicité, Mirabai a été montré demandant à Amitabh de réciter sa ligne d’ouverture bien connue du film Agneepath de 1990. Tout comme dans le film, il s’est identifié comme Vijay Deenanath Chauhan.

Amitabh a repris le travail jeudi après avoir récupéré de Covid-19. Après avoir été testé positif au coronavirus pour la deuxième fois, il a été placé en isolement à domicile pendant neuf jours. Amitabh avait exprimé sa crainte de manquer le tournage de KBC sur son blog. “Les problèmes soudains du front de travail et leurs ajustements s’ils peuvent l’être, de comment rattraper le temps perdu, en particulier en ce qui concerne le programme télévisé qui, nous le savons bien, prend un temps et une énergie immenses. coordonner et mettre en place.