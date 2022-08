Nikhat Zareen offre des gants de boxe au PM Modi, Hima Das présente le gamocha traditionnel

Les athlètes indiens ont exprimé leur joie d’être honorés par le Premier ministre Narendra Modi pour leur performance exceptionnelle aux Jeux du Commonwealth de Birmingham avec Nikhat Zareen lui offrant ses gants de boxe et la sprinteuse Hima Das donnant le gamocha assamais traditionnel.

Modi, samedi, a accueilli le contingent indien à sa résidence pour féliciter les joueurs.

Les athlètes indiens ont produit un spectacle sensationnel à Birmingham, remportant 61 médailles, dont 22 d’or, 16 d’argent et 23 de bronze.

A LIRE AUSSI | Pas d’avenir olympique pour les héros du CWG Lawn Bowl et les joueurs de squash

“Honoré d’offrir les gants de boxe signés par tous les pugilistes à notre honorable Premier ministre @narendramodi monsieur. Merci pour cette incroyable opportunité. Une excellente journée passée avec mes collègues athlètes qui ont rendu le pays fier », a tweeté Nikhat.

La boxeuse vedette, médaillée d’or aux championnats du monde, a remporté le métal jaune dans sa catégorie de poids aux Jeux.

Hima a écrit sur son compte Twitter : “Ravi de recevoir les bénédictions de notre honorable Premier ministre – Shri @narendramodi Ji, en vertu des Jeux du Commonwealth 2022. Heureux de lui avoir présenté notre gamcha traditionnel, enveloppé d’une immense gratitude de la part de tout l’Assam”.

L’haltérophile championne Mirabai Chanu, qui a remporté la médaille d’or sans transpirer, un an après sa médaille d’argent historique aux Jeux olympiques de Tokyo, a remercié le Premier ministre pour ses paroles d’encouragement.

« Honoré de rencontrer et d’interagir avec notre honorable premier ministre @narendramodi

Monsieur. Merci beaucoup monsieur pour tout votre soutien et vos encouragements. Jai Hind », a déclaré Chanu.

La période dorée des sports indiens frappe à la porte, a déclaré le Premier ministre en saluant le beau spectacle du contingent indien.

“Merci Monsieur d’avoir épargné votre temps précieux et de nous avoir invités dans votre résidence. C’était comme toujours un plaisir de parler avec vous », a écrit le navetteur Chirag Shetty sur le site de microblogging.

Son jeune collègue de badminton Lakshya Sen, qui a remporté le titre du simple masculin de manière spectaculaire, a également exprimé sa gratitude d’avoir été honoré par le Premier ministre.

“Quelle belle journée pour tous les athlètes #gratitude. Merci beaucoup Monsieur d’avoir apprécié notre travail acharné et pour vos mots d’encouragement. Nous sommes tous très reconnaissants de votre soutien. Continuera à rendre notre nation fière. Jaï Hind ! Sen a tweeté.

La joueuse de tennis de table para indienne Bhavina Patel, qui a remporté la médaille d’or dans la catégorie 3-5 du simple féminin, a qualifié l’interaction avec Modi de motivante.

“Rencontre avec l’hon. PM @narendramodi ji une fois de plus, interagir avec lui et chercher la bénédiction était motivant et inspirant comme toujours. Son vif intérêt pour nos performances et ses conversations détaillées sont très gratifiants ! » dit Bhavina.

Après le programme de félicitations, le Premier ministre a déclaré que “le CWG 2022 restera dans les mémoires pour ses performances mémorables et la diversification de notre quête de l’excellence”.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici