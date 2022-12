Nikhat Zareen, Lovlina Borgohain décroche l’or ; Les chemins de fer sacrés champions

Fidèles à leur étiquette favorite, la médaillée de bronze des Jeux olympiques de Tokyo Lovlina Borgohain et la championne du monde en titre Nikhat Zareen ont enregistré des victoires contrastées pour décrocher les titres tandis que le Railway Sports Promotion Board (RSPB) a remporté le trophée par équipe avec 10 médailles lors des 6e Championnats nationaux de boxe féminine d’élite. lundi à Bhopal.

Alors que le boxeur de l’Assam Borgohain a battu Arundhati Choudhary du Conseil de contrôle des sports des services (SSCB) assez confortablement par 5-0 dans la finale des 75 kg, Zareen a fait face à un défi de taille d’Anamika de la RSPB dans le match pour la médaille d’or des 50 kg devant Telangana, 26 ans. pugiliste a fait basculer le match 4-1 en sa faveur pour défendre avec succès son titre.

Les joueurs ont reçu les médailles en présence de Shri Anurag Singh Thakur, ministre de la jeunesse et des sports et de l’information et de la radiodiffusion du gouvernement indien, ainsi que des responsables de la Fédération indienne de boxe.

Un autre temps fort de la journée a été Manju Rani, qui a mené la domination de la RSPB lors de la dernière journée. Le médaillé d’argent des Championnats du monde 2019 a remis à RSPB sa première médaille d’or après avoir battu S Kalaivani du Tamil Nadu 5-0 lors de la finale des 48 kg. Shiksha (54 kg), Poonam (60 kg), Shashi Chopra (63 kg) et Nupur (+81 kg) étaient les autres médaillés d’or de la RSPB, qui a également remporté trois médailles d’argent et deux de bronze.

Le Madhya Pradesh, avec une médaille d’or, deux d’argent et cinq de bronze, et l’Haryana (deux d’or et deux de bronze) ont respectivement remporté les deuxième et troisième positions.

Le jeune boxeur du Manipur, Sanamacha Thokchom Chanu, qui a remporté la médaille d’or aux Championnats du monde de la jeunesse 2021, a également organisé un spectacle impressionnant pour s’assurer le titre chez les 70 kg en battant Shruti Yadav du Madhya Pradesh 3-2 lors de la finale palpitante.

Manisha (57 kg) et Saweety (81 kg) de Haryana, Sakshi (52 kg) de SSCB, Manju Bamboria (66 kg) de Madhya Pradesh ont également décroché des médailles d’or dans leurs catégories respectives lors du prestigieux tournoi qui a vu la participation de 302 boxeurs combattant dans 12 catégories.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici