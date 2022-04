Nikhat Zareen, lié aux Jeux asiatiques, excité avant le championnat du monde de boxe

Nikhat Zareen, qui fait partie de l’équipe de développement de TOPS, attend avec impatience le Championnat du monde de boxe féminin élite en Turquie, prévu du 6 au 21 mai. Un total de 12 boxeurs, dont Nikhat et la médaillée de bronze de Tokyo 2020 Lovlina Borgohain, sont prêts à concourir à l’événement qui est un test décisif indispensable avant les Jeux du Commonwealth et les Jeux asiatiques, prévus plus tard cette année.

L’équipe, composée de 12 boxeurs et de 11 membres du personnel de soutien, a quitté l’Inde le 20 avril et s’est lancée dans un camp d’entraînement en Turquie, jusqu’au 5 mai, avant la compétition. Le gouvernement indien a sanctionné un montant total de Rs 92,12 Lakh pour faciliter le camp d’entraînement et la compétition pour l’équipe.

« Je suis vraiment excité et confiant [about competing at the World Championship]», a déclaré Nikhat à la Sports Authority of India. « Ces derniers temps, j’ai fait un bon parcours et j’espère que ça va continuer. Je m’y suis bien préparé. J’avais analysé ma performance et travaillé sur les choses qui me manquaient. Je ferai de mon mieux au championnat du monde.

Nikhat devrait participer aux Jeux asiatiques plus tard cette année dans la catégorie féminine des 51 kg. Elle s’est entraînée avec le reste de l’équipe féminine de boxe au centre national d’excellence SAI IG Stadium, à Delhi. Outre Nikhat, Manisha Moun (57 kg), Jaismine (60 kg), Lovlina (69 kg) et Saweety Boora (75 kg) ont scellé leur place de l’équipe féminine pour les Jeux asiatiques 2022.

Parlant de l’évolution de son entraînement au jeu dans les centres SAI au fil des ans, Nikhat a mentionné : « J’ai amélioré mon jeu, à la fois physiquement et mentalement. Je suis plus un boxeur technique maintenant. Il y a eu de bons avantages à s’entraîner dans les centres SAI, comme nous avons de bons entraîneurs, de bonnes installations d’entraînement, une alimentation appropriée, etc. Toutes les nécessités dont les athlètes ont besoin sont prises en charge.

«Nous pouvons nous entraîner dans n’importe quel centre SAI pendant la saison morte, ce qui aide vraiment un athlète financièrement et à rester au top de sa condition physique. Je suis vraiment reconnaissant envers SAI pour toute l’aide qu’ils nous fournissent », a ajouté Nikhat Zareen.

Boxeuses participant au Championnat du monde de boxe féminine élite, Turquie : Nitu Ghanghas, Anamika, Nikhat Zareen, Shiksha, Jaismine, Manisha, Parveen Hooda, Ankushita Boro, Lovlina, Saweety, Pooja Rani, Nandini.

