Nikhat Zareen émerge comme la plus grande star de l’Inde en une année remplie de performances historiques

À Nikhat Zareen, une nouvelle star a émergé à l’horizon tandis que la vétéran MC Mary Kom, debout au crépuscule de sa carrière, a eu le cœur brisé au cours de ce qui a été une année mouvementée pour la boxe indienne.

Alors que l’Inde a obtenu de bons résultats sur le ring, elle a également obtenu les droits d’organisation des Championnats du monde féminins de l’année prochaine, mais sur le plan mondial, l’avenir olympique du sport a continué d’être sous surveillance.

La course dorée de Nikhat

Après avoir passé ses années de formation dans l’ombre de la légendaire Mary Kom, Nikhat a saisi l’opportunité à deux mains lorsque le moment est venu de faire de la division des poids mouches, dominée par la championne à six reprises, la sienne.

Nikhat a remporté un triplé de médailles d’or en 2022. Elle a commencé l’année en gravant son nom dans les livres d’histoire en devenant la première boxeuse indienne à remporter une deuxième médaille d’or au prestigieux tournoi Strandja Memorial.

Une fois qu’elle a demandé un “procès équitable” pour un tir aux Jeux olympiques, la boxeuse Telangana a reproduit l’exploit de son idole Mary Kom, qui a remporté le championnat du monde. C’était le premier titre mondial de l’Inde en quatre ans et seulement le deuxième (après Mary) à l’extérieur du pays.

Ses nombreuses victoires à l’adolescence avaient conduit les gens à la saluer comme une possible héritière du trône de Mary Kom et son triomphe médaillé d’or, le premier métal jaune de l’Inde en quatre ans au Championnat du monde, a consolidé le point de vue.

La boxeuse de 26 ans a ensuite participé aux Jeux du Commonwealth en tant que prétendante aux médailles et elle n’a pas déçu, remportant le titre des 50 kg.

Chaque combat était un témoignage de son évolution en tant que boxeuse, qui est techniquement solide et sait quand utiliser son pouvoir.

Le chagrin de Marie

Alors que Nikhat est sorti des rangs, la force déterminante de la boxe indienne pendant plus d’une décennie, l’intemporelle Mary Kom a décidé qu’il était temps pour la prochaine génération de faire sa marque.

Le médaillé de bronze olympique de Londres a choisi de sauter les Championnats du monde et les Jeux asiatiques désormais reportés pour se concentrer sur le CWG de Birmingham.

Mais le destin avait d’autres projets, cruels. La sextuple championne du monde a raté l’occasion de défendre son titre CWG après s’être blessée au genou au milieu de son combat contre l’éventuelle médaillée d’or Nitu Ghanghas lors des essais.

À 40 ans, le temps n’est pas de son côté car selon les règles de l’IBA, les pugilistes âgés de 19 à 40 ans sont classés comme boxeurs d’élite.

Les Jeux asiatiques, maintenant repoussés à septembre de l’année prochaine, pourraient être son chant du cygne si elle se remettait en forme et décidait d’y participer.

Elle a toujours soutenu “je peux jouer jusqu’à 40 ans”.

Mais si son corps ne le lui permet pas, la Manipuri n’a plus rien à prouver, car elle a inspiré d’innombrables jeunes à se mettre au sport. Et la nouvelle génération de boxeurs comprenant Nikhat, Nitu, le duo médaillé de bronze aux championnats du monde de Parveen Hooda et Manisha Moun et Jaismine Lamboria tentent de suivre son exemple.

La rédemption d’Amit et le rendez-vous de Shiva avec l’histoire

Contrairement à Mary Kom, Amit Panghal avait beaucoup en jeu cette année. Il avait été un sérieux prétendant à une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo, ayant remporté une médaille d’argent sans précédent aux championnats du monde et s’étant hissé au premier rang.

Mais les Jeux se sont avérés être un désastre car il s’est écrasé au premier tour.

Cependant, le boxeur Rohtak a racheté sa réputation durement gagnée en améliorant la couleur de son argent CWG Gold Coast 2018. Le salut de signature et son petit sourire après avoir remporté le titre aux Jeux de Birmingham ont montré la satisfaction qu’il ressentait.

Le vétéran Shiva Thapa a également brillé dans le circuit masculin. Alors qu’il a fait une sortie tranquille au CWG, le joueur de 29 ans est devenu le tout premier boxeur masculin de l’histoire des Championnats d’Asie à remporter six médailles.

Le point culminant a cependant été doux-amer car il a été contraint de se retirer au milieu de son dernier combat en raison d’une blessure, se contentant d’une médaille d’argent.

Les montagnes russes de Lovlina

Lovlina Borgohain avait sauvé le contingent de boxe des rougeurs à Tokyo, remportant la seule médaille. Mais poussée sous les feux de la rampe et chargée de fonctions de félicitation sans fin et d’autres engagements après sa médaille de bronze à Tokyo, la boxeuse d’Assam a perdu sa concentration, ce qui a entraîné un spectacle décevant aux Championnats du monde cette année.

Au CWG, elle a été la protagoniste de la plus grande et de la seule controverse du contingent indien aux Jeux alors qu’elle a soulevé des tollés à propos de l’accréditation de son entraîneur personnel Sandhya Gurung.

Dans un message sur Twitter, Lovlina a allégué que sa préparation était affectée en raison du “harcèlement continu” de ses entraîneurs.

Une fois que tout a été trié, Lovlina a fini par faire une sortie choc en quart de finale. Cependant, la joueuse de 25 ans a réussi à surmonter cette année décevante avec une médaille d’or lors de sa première apparition dans la catégorie des poids moyens (75 kg) aux Championnats d’Asie. Sa précédente catégorie de poids de 69 kg a été supprimée des Jeux olympiques de Paris.

Avenir olympique

Dans un coup dur pour le sport, la boxe a été exclue de la liste initiale des Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, une décision prise en raison d’un certain nombre de problèmes de gouvernance.

Alors que l’Association internationale de boxe (IBA) prétend tout faire pour récupérer le sport, le Comité international olympique (CIO) continue d’exprimer ses inquiétudes quant à la direction actuelle de l’organisme mondial sous Umar Kremlev, le président russe.

