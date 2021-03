Nikhat Zareen dit que le point de vue de la société l’a encouragée

Boxer indien étoile Nikhat Zareen a rappelé comment les paroles de son père – «la société dit que la boxe n’est pas pour les femmes» – l’ont incitée à se lancer dans ce sport.

«J’ai dû travailler dur et surmonter des obstacles, notamment dire que la boxe n’est pas pour les femmes», a déclaré Nikhat aux médias lors du lancement de la campagne «Watch Us Move» d’Adidas, qui vise à célébrer la féminité et leur liberté de mouvement.

«J’ai dû dire aux gens que rien ne m’arriverait au visage et que ma beauté serait intacte», a-t-elle ajouté.

L’ancienne championne du monde junior de boxe, âgée de 24 ans, a révélé que les paroles de son père l’avaient poussée à le prouver, ainsi qu’à d’autres qui ont un point de vue similaire, à poursuivre une carrière dans la boxe.

« Je peux encore sentir la voix de mon père résonner dans ma tête – » la boxe n’est pas pour les femmes, c’est ce que la société pense et que c’est un sport masculin « », a déclaré Nikhat.

«Ces mêmes mots m’ont interpellé et je voulais aller là-bas pour prouver que la boxe ne se soucie pas de savoir si vous êtes un homme ou une femme. C’est le désir et l’aspiration qui devraient compter. La boxe pour moi est plus liée à l’attitude et à mon sentiment de fierté.

«Je veux inspirer les femmes à devenir des moteurs de changement les unes pour les autres grâce à leur optimisme inspirant et rebelle», a-t-elle ajouté.

La star indienne du squash Dipika Pallikal a également rejoint Nikhat lors du lancement de la campagne, aux côtés de l’ancienne Miss Monde Manushi Chillar.

La campagne Watch Us Move «est un appel de ralliement pour que toutes les femmes soient les moteurs du changement les unes pour les autres avec leur optimisme rebelle inspirant», a déclaré Pallikal.

«À travers cette campagne, j’exhorte les femmes à s’exprimer plus librement et à bouger et apprécier et voir comment ce mouvement peut faire des merveilles à leur corps et à leur esprit pour leur bien-être général», a-t-elle ajouté.

Nikhat et Pallikal ont rappelé qu’il était important d’avoir des modèles pour les jeunes filles à travers le pays, ainsi que de savoir comment elles aimeraient être elles-mêmes.

Manushi, qui a remporté la couronne de Miss Monde en 2017, a déclaré que la campagne «célèbre le fait qu’être féminine est puissante à tous points de vue, forme et forme».