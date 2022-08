Nikhat Zareen CWG 2022 Gold Mary Kom boxeur de boxe pas challenger interview exclusive dernières nouvelles

Les quatre derniers mois ont placé la boxeuse indienne Nikhat Zareen sur un autre piédestal dans la boxe mondiale. Après avoir remporté l’or dans la catégorie des 52 kg aux Championnats du monde à Istanbul en mai, elle a de nouveau amélioré sa performance aux Jeux du Commonwealth à Birmingham plus tôt ce mois-ci, remportant l’or dans la catégorie des 50 kg. Les deux étant ses premières médailles d’or dans les compétitions respectives, la boxeuse de 26 ans d’Hyderabad a atteint la majorité dans son sport de prédilection. Elle est déterminée à apporter plus de lauriers au pays et a jeté son dévolu sur Paris 2024.

Dans cette interview exclusive avec news18.com, Zareen revient sur les performances des championnats du monde et des médailles d’or CWG et regarde également vers l’avenir. Extraits de la conversation avec le boxeur immensément déterminé et concentré :

Quel regard portez-vous sur la médaille d’or du CWG ?

En fait, je ne m’attendais pas à être aussi performant dans le CWG. J’étais nerveux. C’était une nouvelle expérience pour moi de boxer dans la catégorie des 50 kg. J’avais hâte de me battre dans cette catégorie et de me concentrer pour donner le meilleur de moi-même. Le genre de travail acharné que j’ai effectué après les championnats du monde et la façon dont je me suis préparé pour le CWG, je suis satisfait de la façon dont j’ai performé au CWG. Avant le CWG, j’ai eu deux semaines de formation en Irlande. Cela m’a aidé à analyser mes adversaires en CWG. Je me suis aussi battu avec eux. Cela m’a aidé à prendre confiance en Birmingham.

Vous avez remporté l’or aux Championnats du monde en mai. Maintenant, l’or CWG. Comment les choses ont-elles changé pour vous personnellement et avec votre boxe ?

Certainement, cela m’a changé en tant que personne. Auparavant, je n’étais personne, personne ne connaissant mon nom. Maintenant, les gens ont commencé à m’envoyer des messages, ils ont commencé à m’inviter chez eux. Ça fait du bien que les gens commencent à m’apprécier, à me montrer beaucoup d’amour et à avoir beaucoup d’attentes de ma part. De mon côté, j’étais toujours concentré, voulant toujours donner mon 100% dans toutes les compétitions auxquelles je participais. Je suis heureux d’avoir pu gagner des médailles d’or aux Championnats du monde et au CWG.

À quel point est-il difficile d’être au top de sa forme lors de tournois consécutifs et de remporter l’or ? Vous avez remporté les Championnats du monde en mai et l’or CWG en août. Si les Jeux asiatiques n’avaient pas été reportés, vous auriez dû atteindre un pic pour cela également, n’est-ce pas ?

Quoi qu’il arrive, arrive pour une bonne raison. Si les Jeux asiatiques sont reportés, il doit y avoir une bonne raison à cela. Pour moi, c’est une bonne chose que les Jeux Asiatiques soient reportés car j’ai beaucoup plus de temps pour m’y préparer. Rester au top de sa forme pour les compétitions consécutives n’est pas facile. En février de cette année, j’ai gagné le Strandja Memorial Boxing Tournament en Bulgarie ; en mai, j’ai gagné les championnats du monde ; en août, l’or CWG. Encore une fois, s’il y avait eu des Jeux asiatiques consécutifs, cela aurait été très fatigant pour moi. Maintenant qu’il a été reporté, j’ai beaucoup de temps pour me préparer pour les Jeux asiatiques de l’année prochaine. Avant cela, nous avons également d’autres compétitions, et je dois commencer à me préparer pour cela. L’année prochaine est très importante pour moi car les qualifications olympiques vont commencer. Certainement, je veux continuer comme je le fais. J’espère continuer cette belle course.

Des Championnats du monde au CWG, comment avez-vous maintenu votre forme au top ? Ce n’est pas facile de gagner des médailles d’or consécutives, n’est-ce pas ?

Décidément, il n’est pas facile de gagner d’affilée. Non seulement j’ai dû maintenir mon niveau de condition physique optimal, mais j’ai également dû réduire mon poids de 2 kg pour entrer dans la catégorie des 50 kg. C’était dur pour moi. J’ai réussi à descendre à 50kg et j’ai réussi à boxer. Je n’étais pas prêt, en fait. Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour m’entraîner pour cette catégorie de poids. Je n’avais qu’un mois pour me préparer au CWG. J’ai boxé en 52 kg aux championnats du monde. En CWG, j’ai joué dans la catégorie des 50kg. Je voulais avoir la même force, puissance et vitesse dans mes coups de poing dans la catégorie des 50 kg également. Ce n’était pas facile. Pendant le camp d’entraînement en Irlande, j’avais aussi l’habitude de travailler ma force, en m’entraînant avec d’autres boxeurs nationaux. Cela m’a aidé à maintenir le même genre de condition physique, de force et de vitesse.

Perdre 2 kg de poids peut sembler une petite quantité, mais c’est plus facile à dire qu’à faire, n’est-ce pas ? Quelle quantité de changement devez-vous subir pour ce changement de 2 kg ?

Après les Championnats du monde, je n’ai pas eu le temps de fêter ma médaille d’or. Je suis rentré chez moi pendant trois jours seulement, puis je suis retourné à Delhi pour commencer les préparatifs des essais du CWG. Entre-temps, j’ai fait cinq jours d’entraînement dont trois jours d’entraînement avec des partenaires d’entraînement. J’avais besoin de régler ma vue aussi parce que dans le ring, vos yeux doivent être vifs pour voir les coups qui arrivent sur vous. Après les essais, j’ai pris quelques jours de congé, j’ai fêté mon anniversaire (Nikhat Zareen a eu 26 ans le 14 juin), puis j’ai commencé les préparatifs pour le CWG. Je n’ai pas eu le temps pour Biryani et d’autres plats que j’aime. Parce que j’ai dû réduire de 2 kg, j’ai dû éviter tous les corps gras. J’étais très discipliné et j’ai dit : « Je pourrais avoir du biryani et d’autres plats délicieux après avoir remporté l’or du CWG ». L’objectif principal était de réduire de 2 kg et de maintenir 50 kg. La nourriture était secondaire pour moi.

Jusqu’à l’année dernière environ, chaque fois que l’on parlait de vous, c’était de la même longueur que Mary Kom, la défiant pour cette place dans votre catégorie de poids. Maintenant, avec les récentes victoires, est-il juste de dire que vous avez atteint la majorité et que vous vous êtes établi dans votre catégorie de poids ?

Je veux être connu sous le nom de Nikhat Zareen et non comme un challenger de Mary Kom. Elle est une légende, sans aucun doute. J’ai travaillé dur pendant tant d’années pour ne pas être simplement appelée la “prochaine Mary Kom”. La façon dont elle a beaucoup de réalisations, si je suis capable de gagner de telles médailles, ce sera une bonne chose pour moi. Je veux être comme elle mais je veux être connue sous le nom de Nikhat Zareen. Je suis content que les gens commencent à savoir qui est Nikhat Zareen. Maintenant, je me concentre sur la victoire comme je l’ai fait ces derniers temps.

Considérez-vous toujours Mary Kom comme un défi pour vous ?

Pour les éliminatoires de Paris, ça ne va pas être facile pour moi. Il y a d’autres filles qui sont très bonnes, jeunes et talentueuses, surtout toutes les filles venant de la catégorie des jeunes qui ont remporté des médailles aux championnats du monde. Manju Rani est médaillée d’argent senior aux Championnats du monde et Nitu Ghanghas est médaillée d’or du Commonwealth. Tout le monde est bon. C’est bien d’avoir une saine concurrence. En même temps, je vais travailler dur. Celui qui réussit sera sélectionné pour les éliminatoires de Paris. De mon côté, je ne laisserai rien au hasard dans ma quête. Mon rêve est de gagner une médaille aux JO de Paris. Je sais que j’ai raté Tokyo mais je veux gagner une médaille à Paris. Je vais lui donner mon meilleur coup.

Y a-t-il des domaines sur lesquels vous devez encore travailler ?

Actuellement, je suis satisfait de ma formation – la quantité de formation que nous recevons, les partenaires d’entraînement, la quantité d’exposition que nous recevons grâce à SAI, nous avons eu une formation en Irlande avant CWG. Il y a beaucoup de choses à travailler. Personne n’est parfait. Paris est une plate-forme où je ne peux pas faire la moindre erreur. Je dois être très prudent. Je veux améliorer mon jeu. Je veux améliorer mon jeu chaque année.

Combien Lovlina Borgohain remportant la troisième médaille olympique de l’Inde en boxe (après Vijender Singh en 2008 et Mary Kom en 2012) l’an dernier à Tokyo vous inspire-t-elle dans votre quête de Paris 2024 ? Vous voudriez sûrement être le premier Indien à remporter une médaille d’argent ou une médaille d’or olympique en boxe…

Cette fois, nous avons six catégories de poids pour les femmes. A Tokyo, nous n’en avions que cinq, et c’était trois à Rio. Décidément, je pense que nous allons bien performer aux JO de Paris. Nous avons beaucoup de bonnes boxeuses. Décidément, nous avons un bel avenir.

Vous avez toujours été constamment gagnant dans le tournoi de Strandja. Dans quelle mesure les défis de ce tournoi sont-ils différents par rapport à la victoire aux championnats du monde ou au CWG ou d’ailleurs aux Jeux olympiques ?

Les Jeux olympiques seront très difficiles car tous les meilleurs des meilleurs y participeront. Strandja est la plus ancienne compétition d’Europe. C’est peut-être une petite compétition par rapport à d’autres, mais c’est toujours une compétition difficile. J’ai vaincu quelques médaillés olympiques d’argent en route pour gagner Strandja. En finale, j’ai battu Tetiana Kob en finale, médaillée de bronze aux Championnats du monde et médaillée d’or aux Championnats d’Europe. Ce n’était pas facile. Gagner la médaille d’or de Strandja m’a aidé à bien faire aux Championnats du monde. J’ai gagné en confiance après avoir gagné Strandja. Ces compétitions m’ont aidé à améliorer mon jeu.

Quelle victoire chéris-tu le plus ?

Bien sûr, les championnats du monde gagnent. C’est un énorme exploit pour moi. Chaque compétition a la même importance pour moi. J’ai gagné les championnats du monde juniors en 2011 et après de nombreuses années, j’ai pu gagner les championnats du monde seniors. En CWG, j’ai vraiment passé un bon moment, une bonne compétition. J’étais ravi de rencontrer des athlètes d’autres disciplines, je savais que tout le monde viendrait vous encourager. C’était une bonne ambiance pour moi. Enfin, j’ai gagné l’or à Birmingham et je suis très content.

Qui admirez-vous dans les autres disciplines ?

Mon ami Vinesh Phogat en lutte. J’admire la façon dont elle travaille dur, peu importe ce qu’elle a affronté dans la vie, peu de gens peuvent gérer de telles choses comme elle. Elle m’a donné envie de travailler dur. J’ai toujours voulu qu’elle réussisse et j’espère que son rêve de gagner des médailles pour le pays se réalisera. Elle était là pour me remonter le moral lors de la finale de boxe à Birmingham. Elle m’a félicité après la victoire et m’a embrassé. Ce fut un moment mémorable pour moi.

À quel point est-ce émouvant de voir le drapeau national se lever après avoir remporté l’or lors de compétitions internationales ?

Chaque fois que j’écoute l’hymne national, je ressens de l’émotion, surtout en regardant le drapeau tricolore. Tout le travail acharné au fil des ans se présente à moi comme un flashback. Avant l’entraînement, chaque matin, nous chantons l’hymne national. Mais c’est un tout autre sentiment quand on voit le tricolore remonter du podium des médailles. La médaille d’or aux Championnats du monde a été plus émouvante pour moi.

