Nikhat Zareen assure l’Inde de la médaille, Lovlina Borgohain quitte les quarts de finale

Trois pugilistes indiens, dont Nikhat Zareen, se sont qualifiés pour les demi-finales de leurs épreuves respectives après des victoires palpitantes tandis que Lovlina Borgohain a fait un dernier huit aux Jeux du Commonwealth ici mercredi.

Avec leurs victoires, Zareen (50 kg), Nitu Ganghas (48 kg) et Mohammed Hussamudin (57 kg) ont assuré à l’Inde trois médailles en boxe.

La médaillée de bronze olympique Borgohain, quant à elle, a été battue par la médaillée d’argent de la dernière édition, Rosie Eccles, du Pays de Galles.

Menant par une légère marge dans les deux premiers tours, Borgohain, 24 ans, est tombé par décision partagée 2-3 en quart de finale des poids moyens légers.

Zareen, la championne du monde en titre, a produit une victoire dominante 5-0 par décision unanime contre Helen Jones du Pays de Galles en quarts de finale des poids mouches légers.

Hussamuddin a battu Tryagain Morning Ndevelo de Namibie dans un verdict partagé 4-1 pour se qualifier pour les demi-finales des 57 kg masculins et remporter sa deuxième médaille consécutive au CWG.

Le joueur de 28 ans de Nizamabad avait remporté une médaille de bronze à Gold Coast il y a quatre ans. Hussamuddin a dû travailler dur pour la victoire car c’était un combat âprement disputé qui aurait pu aller dans les deux sens.

Plus tôt dans la journée, Nitu a lancé la procédure en montrant sa férocité pour démolir Nicole Clyde d’Irlande du Nord dans la catégorie féminine des 48 kg et assurer à l’Inde sa première médaille de boxe aux Jeux en cours.

Le joueur de 21 ans de Dhanana dans le district de Bhiwani a dominé les deux premiers tours contre Clyde avant que le combat ne soit abandonné, le résultat n’allant que dans un sens.

Faisant ses débuts en CWG, Nitu avait de grosses chaussures à remplir dans la catégorie de poids de la grande MC Mary Kom, qui s’est blessée lors des essais de sélection organisés avant le méga événement.

Le contingent indien s’était entraîné en Irlande avant de venir à Birmingham et cela a aidé Nitu dans la lutte contre Clyde.

“C’était mon premier combat contre elle, mais nous nous sommes entraînés ensemble en Irlande il y a deux semaines et nous avons touché et tout.

“Je savais à quoi m’attendre. C’est le seul début, j’ai encore un long chemin à parcourir », a déclaré Nitu, extrêmement confiant, après la victoire en quart de finale.

“J’écoute simplement mes entraîneurs et j’essaie d’exécuter cela sur le ring”, a-t-elle déclaré lorsqu’on lui a posé des questions sur ses objectifs à long terme.

Le médaillé d’or Strandja Memorial n’a pas de modèles et n’aime pas non plus regarder les vidéos d’autres boxeurs.

Elle est en compétition dans la légendaire division de poids de Mary Kom, mais Nitu a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais subi de pression.

Nitu, qui avait commencé la boxe en 2012, avait subi une grave blessure à l’épaule en 2019 qui l’avait longtemps exclue du combat.

Elle vient d’un endroit où les filles ne sont pas encouragées à faire du sport. Cependant, un beau jour, son père l’a inscrite dans une académie voisine et le reste a suivi.

Son père a dû quitter son emploi à Chandigarh pour soutenir le rêve de Nitu. Elle se contentera de rien de moins que l’or mais espère que la médaille en CWG mènera à un avenir financièrement sûr.

« Nous vivons dans une famille commune. Mon père reste avec moi tout le temps donc il ne peut pas travailler. Ses frères aînés s’occupent de toutes les dépenses car nous vivons dans une famille commune. Espérons que cette médaille fera une énorme différence », a ajouté Nitu.

