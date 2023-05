Nikhat Zareen après avoir remporté le prix IBLA « Leader sportif de l’année »

Le boxeur Ace India Nikhat Zareen a remporté le prix IBLA « Leader sportif de l’année » 2023 organisé par CNBC TV. Nikhat, qui a récemment remporté le deuxième titre de champion du monde, a présenté d’autres nominés dans la catégorie – les joueurs de badminton Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty, l’athlète d’athlétisme Neeraj Chopra, la joueuse de hockey Savita Punia et le joueur de cricket Harmanpreet Kaur pour remporter le prestigieux prix.

Lire aussi | Règles et règlements pour la conduite des essais de sélection de lutte en Inde U-23, U-17 finalisés

L’année 2022 a appartenu à Nikhat puisqu’elle a remporté un triplé de médailles d’or l’année dernière. Elle a commencé l’année en gravant son nom dans les livres d’histoire en devenant la première boxeuse indienne à remporter une deuxième médaille d’or au prestigieux tournoi Strandja Memorial. Après cela, elle a remporté le premier métal jaune de l’Inde en quatre ans au championnat du monde.

La jeune boxeuse est ensuite entrée aux Jeux du Commonwealth en tant que prétendante aux médailles et elle n’a pas déçu, remportant le titre des 50 kg.

Pendant ce temps, après avoir remporté le prix IBLA ‘Sports Leader Of The Year’, Nikhat a déclaré: « Mon rêve ultime est de remporter l’or olympique pour le pays et fera de son mieux pour y parvenir aux Jeux olympiques de Paris. »

Elle a également exprimé sa gratitude sur Twitter et a remercié CNBC-TV18 de lui avoir rendu hommage jeudi.

« Honorée d’avoir remporté le prix IBLA » Leader sportif de l’année « 2023. Merci pour cet honneur @CNBCTV18News #CNBCTV18IBLA », a-t-elle écrit sur Twitter.

Plus tôt cette année, la championne du monde en titre Nikhat Zareen a battu la double championne d’Asie Nguyen Thi Tam du Vietnam 5-0 dans la finale de la catégorie 50 kg au Championnat du monde de boxe féminine IBA au complexe sportif Indira Gandhi.

Nikhat s’est déjà qualifié pour les Jeux asiatiques, qui sont également des qualifications olympiques.

Pour la sélection aux Jeux asiatiques, qui se tiendront du 23 septembre au 8 octobre à Hangzhou, en Chine, la politique de la Fédération indienne de boxe (BFI) stipule que « les athlètes qui obtiennent l’or/l’argent aux championnats du monde seront automatiquement sélectionnés pour le premier championnat olympique ». qualificatif aux Jeux asiatiques.