Nikhat Zareen a promis à sa mère de ramener de l’or CWG à la maison comme cadeau d’anniversaire

La championne du monde Nikhat Zareen a remporté dimanche une médaille d’or dans la catégorie féminine des 50 kg (poids léger) aux Jeux du Commonwealth 2022, devenant ainsi la troisième Indienne à le faire à Birmingham. Le boxeur vedette indien a battu Carly Mc Naul d’Irlande du Nord. Alors que le pays célèbre sa victoire, les utilisateurs de Twitter ont également découvert un détail réconfortant.

Le 3 août, le jour de l’anniversaire de sa mère, Zareen avait tweeté : “Joyeux anniversaire à ma superwoman, ton sourire me garde forte et ton esprit me remonte le moral. J’aimerais pouvoir être là avec vous en ce jour spécial, mais je promets jaldi hi apka gift lekar aaungi aate time. Je t’aime tellement Ammi. ♥️ “Les gens sur Twitter la félicitent non seulement pour la victoire, mais aussi pour avoir tenu sa promesse.

Joyeux anniversaire à ma superwoman, ton sourire me garde fort et ton esprit me soulève. J’aimerais pouvoir être là avec vous en ce jour spécial, mais je promets jaldi hi apka gift lekar aaungi aate time. Je t’aime tellement Ammi. ♥️ pic.twitter.com/4kl3QpmW3t — Nikhat Zareen (@nikhat_zareen) 2 août 2022

जन्मदिन पर बेटी ने मां को don d’or का वादा किया था उसे आज पूरा भी कर दिया।

इसे कहते है Engagement https://t.co/TLCvdoqKN7 — Jenish Patel  (@sir_Jenishpatel) 7 août 2022

आत्मविशtenir

निखत ज़रीन Or ❤️ https://t.co/qe3CIIO6cG — Connecter les espoirs (INDE) (@ConnectingHopes) 7 août 2022

ELLE A TENU SA PROMESSE #HarGharTiranga https://t.co/31uHI6D5FR – JILU Sharma (@JiluSharma) 7 août 2022

Une promesse faite et tenue.

est fier de toi @nikhat_zareen #Cheer4India https://t.co/bGWw3VvbMN – Sujit Kumar Singh (@sujitsinghadv) 7 août 2022

Zareen a poursuivi sa course dominante à l’intérieur du ring de boxe et était trop bonne pour que ses adversaires tout au long du CWG 2022 ajoutent du métal jaune convoité à son CV.

Elle était trop bonne pour la pugiliste d’Irlande du Nord et a remporté le combat sur une décision unanime des juges. McNaul avait l’air frustré au troisième tour et a essayé de rebondir mais Zareen ne lui a donné aucune opportunité

L’Indien de 26 ans a produit des performances dominantes dans le CWG 2022, qui incluent également un combat de demi-finale unilatéral où Zareen a surclassé l’Anglais Stubley Alfia Savannah et a remporté le combat via un verdict unanime 5-0.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici