Nike X Tiffany & Co. La collaboration avec une «brosse à dents» laisse Internet confus

Nike a collaboré avec certains des plus grands noms mondiaux du segment de la mode de luxe, notamment Louis Vuitton, Supreme, Off-White et Jacquemus dans le passé. Les collaborations ont abouti à des collections de baskets exclusives qui se vendent à un prix très élevé. Et maintenant, il semble que Nike soit passé de la mode de luxe aux bijoux de luxe pour sa nouvelle collaboration avec Tiffany & Co.

Les marques ont laissé tomber une photo d’une boîte bleue avec l’emblème swoosh peint dessus sur Instagram. La légende de la publication Instagram combinée disait : « Nike x Tiffany & Co., une paire légendaire. À venir.”

Tiffany & Co. a partagé un autre article mettant en évidence les articles en argent sterling qui feront partie de la collection en édition limitée. “Quand ils ont dit” faites-le “, nous avons écouté”, a écrit la société. La collection comprend un sifflet en argent sterling, une brosse à chaussures, un chausse-pied et un Deubré de chaussure (étiquettes décoratives pour lacets). En raison de son apparence, de nombreuses personnes ont confondu la brosse à chaussures avec une brosse à dents. Le libellé qui a été placé sur l’image n’a fait qu’accroître la confusion.

La première image montre une brosse qui ressemble à une brosse à dents et a des poils noirs, placée à l’intérieur d’un verre avec la légende “N’oubliez pas la langue”.

Bien que les marques ne l’aient pas précisé, la languette, dans ce cas, pourrait être une référence à la partie de la chaussure qui entre en contact avec le dessus de votre pied et se situe sous les lacets.

Cependant, peu d’utilisateurs ont compris ce jeu de mots marketing au début, et la publication a rapidement suscité des réponses contradictoires dans la section des commentaires. Un utilisateur a commenté: «Attendez, je suis désolé. Une brosse à dent? Quel est le lien vers l’une ou l’autre des marques ici ? Devraient-ils être des énigmes ou sont-ils déjà comme ça ? » Un autre utilisateur a écrit : « Parmi tous ceux-là, tu mènes avec une brosse à dents pour une collaboration avec Nike ??? Certainement pas en cochant la case bleue…..jeu de mots voulu. “La collaboration la plus étrange que je pensais honnêtement que c’était The Onion”, commente un utilisateur.

L’édition limitée Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 en daim noir premium a le Swoosh en bleu Tiffany et chaque talon arbore des noms de marque en argent. Cette année, Nike commémore le 40e anniversaire de la Air Force 1 avec la collaboration.

