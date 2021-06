Nike, Virgin Galactic, Blackberry, les grandes banques et plus

Virgin Galactic – Les actions de Virgin ont grimpé de 39% après avoir annoncé que la Federal Aviation Administration lui avait donné le feu vert pour envoyer des clients payants dans l’espace. C’est la première licence de ce type approuvée par la FAA. La compagnie a environ 600 réservations de billets pour de futurs vols qui se sont vendus entre 200 000 $ et 250 000 $ chacun.

Nike — Les actions du détaillant de sport ont bondi de plus de 13% à la suite de ses résultats trimestriels meilleurs que prévu. Nike a annoncé un bénéfice de 93 cents par action, dépassant les estimations de Refinitiv de 42 cents. Les revenus ont atteint 12,34 milliards de dollars, dépassant les estimations de 11,01 milliards de dollars. Les ventes numériques ont augmenté de 41 % depuis l’année dernière et de 147 % par rapport à il y a deux ans.

Netflix – Les actions de Netflix ont grimpé de près de 2% après que Credit Suisse a amélioré le stock de streaming pour surperformer de neutre. Le Credit Suisse s’attend à ce que Netflix continue de dominer dans le contenu original, avec un calendrier de sortie à venir stellaire renforçant les attentes de croissance. La banque a également déclaré que la sous-performance de Netflix cette année rend ses actions bon marché.

BlackBerry — Le fabricant de logiciels de sécurité et de communication a vu ses actions chuter de 6,8 % après avoir annoncé une perte de ses bénéfices trimestriels. Blackberry a enregistré des revenus meilleurs que prévu, aidés par une augmentation des ventes de véhicules électriques, ce qui a accru la demande pour le logiciel QNX de la société. Bank of America a également amélioré l’action en achat.

Nokia — L’action du fournisseur d’infrastructures de télécommunications a augmenté de 6,4% après que Goldman Sachs a haussé sa note à un achat de neutre, affirmant qu’il voit un « meilleur » contexte de dépenses 5G et que l’entreprise pourrait « regagner sa place en tant que catalyseur technologique clé pour la connectivité cellulaire. . »

CarMax – Les actions du détaillant automobile ont augmenté de 6,2% après avoir publié des bénéfices meilleurs que prévu pour son dernier trimestre. CarMax a dépassé l’estimation du consensus de 1 $ par action, avec un bénéfice trimestriel de 2,63 $, en partie en raison d’une préférence des consommateurs pour les voitures par rapport aux transports publics liée à la pandémie.

FedEx – Le géant du transport maritime a chuté de près de 5% malgré les résultats trimestriels en tête et en bas. FedEx a annoncé un bénéfice de 5,01 $ par action pour un chiffre d’affaires de 22,57 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient à un bénéfice par action de 4,99 $ pour un chiffre d’affaires de 21,51 milliards de dollars, selon Refinitiv. Cependant, le PDG Fred Smith a déclaré que les opérations étaient entravées par une incapacité à trouver suffisamment de travailleurs et que l’entreprise augmenterait ses dépenses en capital de 22% cette année pour faire face aux retards de livraison.

Enphase Energy – Les actions du fabricant de micro-onduleurs ont bondi de plus de 4% après deux appels haussiers à Wall Street de Citi et Stephens, qui ont tous deux lancé une couverture sur la société avec une cote d’achat équivalente. Stephens a déclaré que le récent recul des actions est un point d’entrée attrayant pour les investisseurs pour une entreprise qui a « une capture de parts de marché à l’horizon ».

Darden Restaurants – Les actions de Darden ont augmenté de 3,4% après que MKM a mis à niveau la société de restauration et la société mère Olive Garden pour acheter à partir de neutre. Le rapport sur les résultats du quatrième trimestre de Darden jeudi a dépassé les attentes de Wall Street et la société a annoncé que ses ventes trimestrielles à magasins comparables étaient presque revenues aux niveaux de 2019.

Grandes banques – Les actions bancaires sont à l’honneur vendredi après que la Réserve fédérale a publié jeudi les résultats de son test de résistance annuel, donnant son feu vert aux 23 banques soumises au dernier tour. Cette décision devrait permettre aux banques d’augmenter considérablement les dividendes et de relancer les rachats. Wells Fargo et Bank of America se négocient respectivement en hausse de 2,92% et 2%. JPMorgan Chase se négocie en hausse de 1,14% et Citigroup en hausse de 0,4%.

– Maggie Fitzgerald, Hannah Miao et Pippa Stevens de CNBC ont contribué au reportage