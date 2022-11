Nike suspend sa relation avec Kyrie Irving sur fond de scandale d’antisémitisme

Nike s’est séparé du joueur NBA Kyrie Irving.

Le géant de la chaussure a annoncé vendredi soir qu’il mettrait fin à sa relation avec le joueur des Brooklyn Nets, qui a fait l’objet de vives critiques après avoir publié un lien vers un film antisémite sur les réseaux sociaux.

“Chez Nike, nous pensons qu’il n’y a pas de place pour les discours de haine et nous condamnons toute forme d’antisémitisme”, a déclaré la société basée à Beaverton, Oregon. “À cette fin, nous avons pris la décision de suspendre notre relation avec Kyrie Irving avec effet immédiat et de ne plus lancer le Kyrie 8.”

Cette chaussure devait sortir plus tard ce mois-ci. Irving a une ligne de signature avec Nike depuis 2014.

“Nous sommes profondément attristés et déçus par la situation et son impact sur tout le monde”, a déclaré Nike.

Irving a été suspendu jeudi par les Nets pour ce que l’équipe a qualifié d’échec répété à “dire sans équivoque qu’il n’a aucune croyance antisémite”.