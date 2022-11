Nike suspend sa relation avec Kyrie Irving au milieu des retombées de l’antisémitisme

Nike a suspendu sa relation avec Kyrie Irving et annulé son projet de sortir sa prochaine chaussure signature, le dernier chapitre des retombées en cours depuis que le garde des Brooklyn Nets a tweeté un lien vers un film contenant du matériel antisémite.

Le géant de la chaussure a annoncé vendredi soir qu’il mettrait fin à sa relation avec Irving, qui a été suspendu par les Nets pour ce que l’équipe a appelé un échec répété à “dire sans équivoque qu’il n’a aucune croyance antisémite”.

Les Nets ont pris cette décision jeudi, interdisant Irving sans salaire pendant au moins cinq matchs, et un jour plus tard, Nike a pris sa décision. Ces actions ont fait suite à de nombreuses critiques – de la part, entre autres, de la Ligue anti-diffamation et du commissaire de la NBA, Adam Silver.

“Chez Nike, nous pensons qu’il n’y a pas de place pour les discours de haine et nous condamnons toute forme d’antisémitisme”, a déclaré la société basée à Beaverton, dans l’Oregon. “À cette fin, nous avons pris la décision de suspendre notre relation avec Kyrie Irving avec effet immédiat et de ne plus lancer le Kyrie 8.”

Irving a une ligne de signature avec Nike depuis 2014.

“Nous sommes profondément attristés et déçus par la situation et son impact sur tout le monde”, a déclaré Nike.

Irving a signé avec Nike en 2011, peu de temps après être devenu le premier choix du repêchage de la NBA cette année-là. La première chaussure signature d’Irving est sortie trois ans plus tard, et la popularité de la ligne Kyrie l’a amené à gagner 11 millions de dollars par an uniquement grâce à l’approbation de Nike.

Le Kyrie 8 devait sortir la semaine prochaine. Les précédents modèles de ses chaussures étaient toujours en vente sur le site de Nike vendredi soir.

Irving a publié un tweet – qui a depuis été supprimé – la semaine dernière avec un lien vers le documentaire “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America”, qui comprend la négation de l’Holocauste et les théories du complot sur les Juifs. Lors d’une interview controversée d’après-match samedi dernier, Irving a défendu son droit de publier ce qu’il veut.

Les retombées n’ont continué qu’à partir de là. La NBA a publié une déclaration au cours du week-end qui ne nommait pas Irving mais dénonçait toutes les formes de discours de haine. Des fans portant des chemises “Fight Antisemitism” ont occupé des sièges au bord du terrain lors du match Brooklyn-Indiana lundi soir, un jour après avoir retiré le tweet. Les Nets et l’entraîneur Steve Nash se sont séparés mardi, un développement qui a été éclipsé par la saga Irving.

Mercredi, Irving a déclaré qu’il s’opposait à toutes les formes de haine, et lui et les Nets ont chacun annoncé qu’ils donneraient chacun 500 000 $ à des groupes qui travaillent pour l’éradiquer. Silver a ensuite publié une nouvelle déclaration appelant Irving par son nom à s’excuser, et Irving a refusé de donner une réponse directe lorsqu’on lui a demandé jeudi s’il avait des convictions antisémites.

Ce fut évidemment la goutte d’eau pour les Nets, qui l’ont suspendu. Quelques heures plus tard, Irving a publié des excuses sur Instagram pour ne pas avoir expliqué les croyances spécifiques avec lesquelles il était d’accord et en désaccord lorsqu’il a publié le documentaire.

« À toutes les familles et communautés juives qui sont blessées et affectées par mon message, je suis profondément désolé de vous avoir causé de la peine et je m’excuse », a écrit Irving. “J’ai d’abord réagi par émotion d’avoir été injustement étiqueté antisémite, au lieu de me concentrer sur le processus de guérison de mes frères et sœurs juifs qui ont été blessés par les remarques haineuses faites dans le documentaire.”

Un jour plus tard, Nike – qui avait également été critiqué pour ne pas agir plus rapidement – a pris des mesures.

Irving devient la deuxième célébrité de moins de deux semaines pour perdre un gros contrat de chaussures à cause de l’antisémitisme. Adidas s’est séparé de Ye – l’artiste anciennement connu sous le nom de Kanye West – à la fin du mois dernier, une décision qui, selon la société allemande, entraînerait des pertes d’environ 250 millions de dollars cette année après l’arrêt de la production de sa gamme de produits Yeezy ainsi que l’arrêt des paiements à Ye et ses entreprises.

Pendant des semaines, Ye a fait des commentaires antisémites dans des interviews et sur les réseaux sociaux, y compris un post sur Twitter qu’il allait bientôt faire “death con 3 on JEWISH PEOPLE”, une référence apparente à la défense américaine échelle de condition de préparation connue sous le nom de DEFCON.

Irving n’a pas manqué d’exprimer des opinions controversées au cours de sa carrière. Il a demandé à plusieurs reprises si la Terre était ronde avant de finalement s’excuser auprès des professeurs de sciences. L’année dernière, son refus de se faire vacciner contre le COVID-19 lui a valu d’être interdit de jouer dans la plupart des matchs à domicile des Nets.

Les Nets ont joué à Washington vendredi, gagnant 128-86 sans Irving. La victoire de 42 points correspond à la quatrième plus grande victoire de l’histoire de la franchise des Nets.

Le directeur général de Brooklyn, Sean Marks, a déclaré plus tôt vendredi que les excuses d’Irving étaient un pas en avant, mais de nombreuses autres étapes seront nécessaires avant qu’il puisse reprendre le jeu. .

“Il va y avoir des mesures correctives et des mesures qui ont été mises en place pour qu’il cherche évidemment des conseils, de traiter avec certains anti-haine et certains dirigeants juifs au sein de notre communauté”, Marks a dit. “Il va devoir s’asseoir avec eux, il va devoir s’asseoir avec l’organisation après cela, et nous évaluerons et verrons si c’est la bonne occasion de le ramener.”

