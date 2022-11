Nike suspend officiellement son partenariat avec Kyrie Irving

Nike suspend son partenariat avec Kyrie Irving des Nets après le contrecoup d’une vidéo antisémite qu’il a publiée avec ses récents commentaires.

Après une semaine de presse désastreuse autour de Kyrie Irving partageant une vidéo antisémite puis refusant de répondre aux questions des journalistes, il s’est finalement excusé. Les excuses sont venues après que les Brooklyn Nets aient suspendu Kyrie pour un minimum de cinq matchs.

La NBA et les Nets ont tracé une ligne dans le sable et pour que Kyrie continue à pratiquer le sport qu’il aime, il a une liste de choses qu’il doit faire.

Même si Kyrie a finalement présenté des excuses qui ont satisfait la NBA et les Nets, Nike, d’un autre côté, avait déjà pris une décision sur leur avenir avec Kyrie.

Nike annonce la suspension de son partenariat avec Kyrie Irving et l’annulation de la sortie de sa prochaine sneaker

Même avec les excuses de Kyrie hier, Nike a décidé d’aller de l’avant et de mettre fin à son partenariat avec Irving.

« Chez Nike, nous pensons qu’il n’y a pas de place pour les discours de haine et nous condamnons toute forme d’antisémitisme. À cette fin. nous avons pris la décision de suspendre notre relation avec Kvrie Irving avec effet immédiat et ne lancerons plus le Kyrie 8. Nous sommes profondément attristés et déçus par la situation et son impact sur tout le monde. Nike a déclaré dans un communiqué.

La relation avec Nike et Irving était loin d’être parfaite avec des rumeurs circulant selon lesquelles le géant des baskets ne renouvellerait pas son contrat. Contrairement à Adidas qui abandonne Kanye West et envisage de sortir des baskets sans lui, Nike ne sortira plus le Kyrie 8.