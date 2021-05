Nike s’est séparé de Neymar en raison d’une enquête sur une agression sexuelle présumée

La star du Paris Saint-Germain Neymar et Nike se sont séparés l’année dernière alors que la société enquêtait sur une allégation selon laquelle le joueur brésilien aurait agressé sexuellement l’un de ses employés, selon un rapport du le journal Wall Street.

Le Journal, citant des personnes proches de ce qui s’est passé et des documents qu’il a examinés, a rapporté que l’employée avait dit à des amis et collègues que Neymar avait tenté de la forcer à lui faire une fellation dans sa chambre d’hôtel à New York pour un événement Nike en 2016. L’employé a déposé une plainte en 2018 et Nike a embauché un cabinet d’avocats externe pour enquêter sur l’affaire en 2019, décidant finalement de cesser de le présenter dans son marketing au milieu de l’enquête.

La relation entre Neymar et Nike a officiellement pris fin en 2020. La société n’a pas donné de raison à la scission à l’époque. Le Journal a rapporté qu’il lui restait encore huit ans sur son contrat de marketing avec Nike lorsqu’ils se sont séparés.

Cependant, dans une déclaration au Journal, Nike a déclaré que la scission était due au fait que Neymar n’avait pas coopéré à l’enquête à la suite de l’incident présumé.

L’accord de Neymar avec Nike a pris fin en 2020, bien qu’il lui restait huit ans sur son contrat. Photo par Aurelien Meunier – PSG / PSG via Getty Images

« Nike a mis fin à sa relation avec l’athlète parce qu’il a refusé de coopérer à une enquête de bonne foi sur des allégations crédibles d’actes répréhensibles commis par un employé », a déclaré Hilary Krane, l’avocate générale de Nike, au Journal.

Un porte-parole de Neymar a nié que l’allégation était la cause de la scission.

« Neymar Jr. se défendra vigoureusement contre ces attaques sans fondement au cas où une réclamation serait présentée, ce qui ne s’est pas produit jusqu’à présent », a déclaré le porte-parole au Journal, ajoutant que la scission était due à des raisons commerciales.

Un avocat de l’employé de Nike n’a pas répondu aux commentaires du Journal.

Neymar a fait face à une allégation de viol en 2019, mais cette accusation a été rejetée en août de la même année faute de preuves. L’accusateur a par la suite été mis en examen pour fraude procédurale, dénonciation calomnieuse et extorsion.