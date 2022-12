Nike se sépare de la star de la NBA Kyrie Irving après une vague d’antisémitisme

BROOKLYN, NY – 2 DÉCEMBRE: Kyrie Irving # 11 des Brooklyn Nets se prépare à tirer un lancer franc lors du match contre les Raptors de Toronto le 2 décembre 2022 au Barclays Center de Brooklyn, New York. REMARQUE À L’UTILISATEUR : L’utilisateur reconnaît et accepte expressément qu’en téléchargeant et/ou en utilisant cette photographie, l’utilisateur accepte les termes et conditions du contrat de licence Getty Images. Avis de droit d’auteur obligatoire : Copyright 2022 NBAE (Photo de Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images)

La star des Brooklyn Nets n’est plus sous contrat avec le géant de la chaussure après qu’Irving a partagé du contenu antisémite sur les réseaux sociaux, puis a refusé pendant un certain temps de dire qu’il était contre l’antisémitisme.

Le Kyrie 8 devait sortir fin novembre. Irving est sous contrat avec Nike depuis 2014.

Les Brooklyn Nets, où Irving joue depuis 2019, ont suspendu Irving pendant au moins cinq matchs sans solde après avoir tweeté la vidéo antisémite et n’ont ensuite pas réussi à “dire sans équivoque qu’il n’a aucune croyance antisémite”.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, avait demandé des excuses à Irving et quand aucune n’est venue, il a déclaré que l’athlète était “actuellement inapte à être associé aux Brooklyn Nets”.

Les deux se sont rencontrés plus tard et Irving a publié des excuses sur sa page Instagram. Plus tard, il a déclaré aux journalistes qu’il ne “représente rien qui ressemble à un discours de haine ou à l’antisémitisme ou à tout ce qui va à l’encontre de la race humaine”.

“J’ai l’impression que nous devrions tous avoir l’occasion de parler pour nous-mêmes lorsque des choses sont supposées à notre sujet et je pense qu’il était nécessaire que je me tienne ici et assume la responsabilité de mes actions, car il y avait un moyen que j’aurais dû gérer tout cela et alors que je regarde en arrière et réfléchis quand j’ai eu l’occasion d’exprimer mes profonds regrets à quiconque s’est senti menacé ou blessé par ce que j’ai publié, ce n’était pas du tout mon intention”, a déclaré Irving fin novembre.

Ye, le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West, a été renvoyé d’Adidas et de Gap après avoir fait des déclarations antisémites plus tôt cette année.

Le musicien a défendu Irving dans un post Instagram sur Halloween.

“Il y en a encore de vrais ici”, a écrit Ye le 31 octobre à côté d’une photo en noir et blanc d’Irving.

Irving est revenu sur les Nets le 20 novembre après avoir raté huit matchs. Les Nets occupent la huitième place de la Conférence Est de la NBA, à 13-12.