Nike s’apprête-t-il à mettre fin à son contrat avec Ja Morant ?

Quelques jours après que la star de Memphis Grizzlies, Ja Morant, a eu son deuxième cas d’agitation d’une arme à feu sur Instagram, sa prochaine sortie de baskets n’est plus répertoriée sur l’application Nike.

La star de Memphis Grizzlies, Ja Morant, est en difficulté à la suite d’un autre incident impliquant une arme à feu.

La semaine dernière, Morant était sur Instagram Live et a agité une arme de poing dans une voiture. Cela survient des mois après avoir été suspendu pour huit matchs en raison d’un incident similaire, au cours duquel il a brandi une arme à feu dans une boîte de nuit du Colorado.

Morant a purgé sa suspension et est allé consulter. Maintenant, il attend actuellement de voir si la ligue prononcera une sanction.

Mais Morant fait-il également face aux répercussions de Nike ?

Morant a un contrat de chaussures avec Nike et devait sortir ses dernières chaussures Ja 1 «Hunger» au public le 25 mai. Cependant, les nouvelles baskets sont n’est plus répertorié sur l’application de Nike. Cependant, ils sont toujours répertoriés sur l’application SNKRS.

Nike est-il prêt à rompre les liens avec Ja Morant à propos du dernier incident avec une arme à feu ?

Pour ceux qui se demandent si c’est un signe si la marque de baskets et de vêtements coupe les liens avec Morant, cela est actuellement inconnu au moment d’écrire ces lignes, car Nike n’a pas encore commenté.

Après le premier incident et le départ de Morant de l’équipe, Nike a publié une déclaration via The Athletic’s Shams Charania, disant : « Nous apprécions la responsabilité de Ja et le fait qu’il prend le temps d’obtenir l’aide dont il a besoin. Nous soutenons sa priorisation de son bien-être.

Lorsque la vidéo susmentionnée est devenue virale la semaine dernière, les Grizzlies ont annoncé que l’ancien deuxième choix du repêchage de la NBA 2019 avait été suspendu de toutes les activités de l’équipe en attendant une enquête de la ligue.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré à Malika Andrews d’ESPN lors de la Draft Lottery mardi dernier qu’il était « choqué » lorsqu’il a vu la vidéo.

« Maintenant, nous sommes en train d’enquêter, et nous découvrirons exactement ce qui s’est passé du mieux que nous pourrons. La vidéo est un peu granuleuse et tout ça, mais je suppose le pire », a déclaré Silver, h/t ESPN.

Morant a publié une déclaration plus tard dans la nuit après les commentaires de Silver.

« Je sais que j’ai déçu beaucoup de gens qui m’ont soutenu », a déclaré Morant, h/t NBA.com. « C’est un voyage et je reconnais qu’il y a encore du travail à faire. Mes paroles ne signifient peut-être pas grand-chose pour le moment, mais j’assume l’entière responsabilité de mes actes. Je m’engage à continuer à travailler sur moi-même.