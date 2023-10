Nike publie le maillot de la gardienne anglaise Mary Earps

Nike a publié lundi une réplique du maillot de la gardienne anglaise Mary Earps, après avoir fait face à de nombreuses critiques pour ne pas avoir vendu le populaire maillot de finaliste de la Coupe du monde féminine.

Dans une publication Instagram lundi, Earps a déclaré qu’elle ne savait pas que les maillots seraient mis en vente, mais a remercié ses abonnés pour leur « incroyable soutien ».

A LIRE AUSSI| Le Premier ministre Narendra Modi interagira avec le contingent des Jeux asiatiques le 10 octobre

Earps a également déclaré que les maillots étaient épuisés le jour même de leur sortie. Nike n’a pas voulu dire si le maillot était épuisé ni combien il s’en est vendu, mais les maillots n’apparaissent pas actuellement en vente sur son site Web ou sur celui de la Fédération anglaise de football.

Dans une déclaration à Reuters, la société a déclaré que « d’autres seront à vendre plus tard cette saison ».

Earps a été l’une des stars les plus marquantes de la Coupe du Monde Féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande cette année, remportant le Gant d’Or de la FIFA. Elle a été élue Joueuse anglaise de l’année le mois dernier.

Nike avait déjà fait face à des réactions négatives de la part des fans et d’Earps elle-même après que les répliques du maillot du gardien de but n’aient pas été mises à disposition pendant la compétition, qui s’est terminée le 20 août par une victoire de l’Espagne contre l’Angleterre.

Plus de 170 000 personnes ont signé une pétition sur Change.org appelant Nike à vendre des maillots pour Earps et d’autres gardiennes de but.

Le maillot de gardien de but masculin de l’Angleterre est disponible à l’achat sur le site de Nike.

A LIRE AUSSI| Le CIO et la Reliance Foundation signent un accord pour promouvoir l’éducation aux valeurs olympiques dans toute l’Inde

Nike a annoncé le 24 août qu’elle mettrait à la disposition des supporters les kits de gardien de but de ses équipes féminines, déclarant à Reuters avoir « obtenu des quantités limitées de maillots de gardien de but pour l’Angleterre, les États-Unis, la France et les Pays-Bas, qui seront vendus sur les sites Web de la Fédération dans les prochains jours. »

La société n’a pas expliqué pourquoi elle avait choisi de sortir le maillot d’Earps en octobre.

Nike a produit 13 des 32 maillots des équipes pour la Coupe du monde féminine. Ses maillots anglais sont devenus une source de revenus supplémentaire après que l’équipe américaine, qu’elle sponsorise depuis 1995, ait subi sa première élimination du tournoi, créant une perte importante de potentiel de revenus.

Le sponsoring sportif est un moteur de vente majeur pour les fabricants de vêtements. Le mois dernier, les dirigeants de Nike ont déclaré aux investisseurs que la société avait dépassé ses plans de vente et enregistré une croissance à deux chiffres dans sa catégorie mondiale de football au cours du trimestre clos le 31 août, qui comprenait le tournoi de 2023 de cette année.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Reuters)