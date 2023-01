Nike poursuit officiellement le BAPE pour des baskets contrefaites

Après 20 ans de « pourquoi n’ont-ils pas poursuivi le BAPE ? Nike dépose officiellement une plainte contre la société pour de prétendues baskets contrefaites.

Récemment, Nike a fléchi ses doigts juridiques vers l’offre ou la fabrication de baskets de style similaire sur le marché. Avec une culture des baskets plus grande que jamais, les créateurs ont commencé à apporter leur propre touche à des modèles tels que la Nike Dunk, la Air Jordan 1 et la Air Force One.

Tout au long des poursuites, Nike a déposé la question principale de tout le monde : “Pourquoi n’ont-ils pas poursuivi BAPE?”.

Nike poursuit officiellement le BAPE pour des baskets Knockoff

Quelqu’un dans le bureau de Nike a entendu le bavardage et s’est demandé “hmm pourquoi ne les avons-nous pas poursuivis en justice” ? Ne cherchez plus, le géant des baskets a officiellement poursuivi le BAPE, montrant l’engagement de l’entreprise envers la cohérence. Les prétendues baskets contrefaites sont sur le marché depuis près de 20 ans et coexistent avec Nike.

La marque a retouché ses baskets Bapestas au fil des ans, mais Nike semble penser que son dernier design revient à franchir la ligne. En ce qui concerne la raison pour laquelle ils ont attendu si longtemps pour poursuivre les chaussures, les documents juridiques ont révélé qu’ils avaient rencontré le BAPE en 2009. À partir de cette réunion, le BAPE a repensé la chaussure, arrêté les activités américaines et fermé la plupart des magasins américains. La refonte de la sneaker par Bape en 2021 est le moment où Nike affirme que BAPE “a considérablement augmenté le volume et la portée de son infraction”.

Le procès de Nike marque une étape importante dans la guerre des baskets et sera intéressant à voir se dérouler devant les tribunaux.