Nike poursuit les créateurs d’une paire de soi-disant « Satan Shoes » lancée par le rappeur Lil Nas X pour violation du droit d’auteur.

Les Nike Air Max 97s noires et rouges, personnalisé par la marque d’art excentrique MSCHF, comportent un pentagramme – un symbole du satanisme – sur le dessus et on prétend que chaque chaussure contient « une goutte » de sang humain dans la semelle.

Les baskets – dévoilées avec Lil Nas X le lundi – comportent également une référence au verset biblique Luc 10:18 sur le côté, qui dit: « Il a répondu, ‘j’ai vu Satan tomber comme la foudre du ciel’. »

Selon XXL Magazine, les baskets se sont vendues en moins d’une minute lorsqu’elles ont grimpé pour 1018 $.

Nike n’a pas tardé à se distancer de la sortie, affirmant que cela n’avait rien à voir avec les chaussures personnalisées, au milieu des craintes que le géant du vêtement de sport puisse être considéré comme approuvant le satanisme.

L’entreprise souhaite désormais que MSCHF arrête de vendre les chaussures qui portent son célèbre emblème swoosh.

Dans le procès, Nike déclare: «MSCHF et ses chaussures Satan non autorisées sont susceptibles de semer la confusion et de diluer et de créer une association erronée entre les produits MSCHF et Nike.

« En fait, il existe déjà des preuves de confusion et de dilution importantes sur le marché, y compris des appels au boycott de Nike en réponse au lancement des Satan Shoes de MSCHF, sur la base de la croyance erronée que Nike a autorisé ou approuvé ce produit. »

Sky News a contacté MSCHF pour obtenir des commentaires.

Lil Nas X n’a ​​pas encore fait de déclaration officielle, mais a tweeté une série de mèmes se moquant du procès.

Le rappeur, qui est surtout connu pour son succès en 2019 Old Town Road, a porté les coups de pied controversés dans le nouveau clip de sa chanson Montero (Call Me By Your Name).

Il présente également la star dansant de manière provocante avec le diable, avant de le tuer et de prendre la couronne du monde souterrain pour lui-même.

La star a pris la chaleur des membres de la communauté chrétienne aux États-Unis, y compris Donald TrumpLe pasteur de Mark Burns, qui a décrit les chaussures comme « diaboliques », et la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, qui a appelé à l’annulation de Lil Nas X.

La commentatrice conservatrice controversée Candace Owens a également tweeté son dégoût pour les chaussures, qualifiant Lil Nas X d’immorale, et prétend qu’il contribue à ce qu’elle croit être la destruction de la jeunesse américaine.

Lil Nas X lui a répondu: « Tu sais que tu as fait quelque chose de bien quand elle en parle. »