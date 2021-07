Nike pourrait manquer de chaussures du Vietnam alors que Covid s’aggrave: S&P Global

Nike risque de manquer de baskets fabriquées au Vietnam alors que la crise de Covid s’aggrave dans le monde, selon un nouveau rapport de S&P Global Market Intelligence.

L’avertissement intervient après que deux des fournisseurs de Nike au Vietnam, Chang Shin Vietnam Co. et Pou Chen Corp., production récemment arrêtée, en raison d’une épidémie de Covid en croissance rapide dans la région. Au cours de l’exercice 2020, Nike a déclaré que les usines sous contrat au Vietnam fabriquaient environ 50 % du total des chaussures de marque Nike.

Une nouvelle analyse de Panjiva, une branche d’activité de S&P Global Market Intelligence, a révélé que le Vietnam représentait 49% des importations maritimes américaines liées à Nike et à ses produits au deuxième trimestre 2021.

Les importations de Nike en provenance du Vietnam sont dominées par les chaussures, a déclaré Panjiva, qui figuraient dans 82% des expéditions au cours des 12 mois clos le 30 juin.

Un représentant de Nike n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Les actions Nike étaient en baisse d’environ 1,5% en début de séance. Le stock est en hausse d’environ 13% depuis le début de l’année. Nike a une capitalisation boursière de 250 milliards de dollars.

La perturbation frappe la chaîne d’approvisionnement de Nike et d’autres, alors que le secteur de la vente au détail se dirige vers la très importante saison de la rentrée. Les entreprises ont probablement déjà reçu et rangé des marchandises dans des étagères jusqu’à l’automne, mais c’est maintenant que de nombreuses entreprises passeraient des commandes pour les vacances. D’autres obstacles, notamment une pénurie de conteneurs de fret et le manque de place dans les ports, ont perturbé les chaînes d’approvisionnement ces derniers mois.

Le PDG de Brooks Running Company, Jim Weber, a déclaré à CNBC à la fin du mois dernier que son entreprise fonctionnait sur un cycle d’expédition d’environ 80 jours, contre seulement 40 jours auparavant.

« Il ne fait aucun doute que la chaîne d’approvisionnement est très étendue dans notre industrie », a-t-il déclaré.

Les marques de vêtements, dont Levi Strauss et H&M, sont confrontées à des vents contraires similaires au Bangladesh, qui abrite un certain nombre de grands centres de fabrication de vêtements.

La chaîne de grands magasins Nordstrom fait face à des retards au milieu de sa plus grande vente annuelle.

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes après les résultats le mois dernier, le directeur financier de Nike, Matt Friend, a déclaré que la société prévoyait que des retards dans la chaîne d’approvisionnement et des coûts logistiques plus élevés persisteraient pendant une grande partie de son exercice 2022. La demande des consommateurs a, dans de nombreux cas, dépassé l’offre, a-t-il déclaré. mentionné.

Cela signifie que les consommateurs pourraient très probablement trouver des choix limités, ou voir certains articles totalement en rupture de stock, lorsqu’ils se présenteront dans les magasins ou se rendront en ligne pour faire leurs achats dans les mois à venir.