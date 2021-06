Nike (NKE) annonce un résultat supérieur au quatrième trimestre 2021

Nike a publié jeudi des bénéfices et des ventes du quatrième trimestre qui ont dépassé les estimations des analystes, alimentés par des revenus records sur son plus grand marché, l’Amérique du Nord.

L’entreprise continue de profiter des consommateurs à la recherche de vêtements confortables à porter pour les entraînements mais aussi à la maison. Même si les gens retournent à l’école, au bureau et dans d’autres lieux sociaux, beaucoup sont toujours à la recherche d’options décontractées comme des baskets et des pantalons extensibles.

Nike a également vu son activité de vente en gros augmenter – quelque chose qui était en grande partie inactif un an plus tôt pendant la pandémie de Covid, lorsque les centres commerciaux et les grands magasins ont dû fermer temporairement leurs portes et mettre les commandes de marchandises en pause.

Les actions Nike ont bondi de plus de 4% dans les échanges après les heures normales.

Voici comment la société s’en est sortie au cours de son quatrième trimestre fiscal, par rapport à ce que les analystes anticipaient, en utilisant les estimations de Refinitiv :

Bénéfice par action : 93 cents contre 51 cents attendus

Chiffre d’affaires : 12,34 milliards de dollars contre 11,01 milliards de dollars attendus

Le bénéfice net de Nike pour la période close le 31 mai a atteint 1,5 milliard de dollars, ou 93 cents par action, contre une perte de 790 millions de dollars, ou 51 cents par action, un an plus tôt. Cela a dépassé les prévisions des analystes de 51 cents par action, en utilisant les données de Refinitiv.

Le chiffre d’affaires total a atteint 12,34 milliards de dollars contre 6,31 milliards de dollars un an plus tôt, dépassant les estimations de 11,01 milliards de dollars.

En Amérique du Nord, le plus grand marché de Nike, les ventes ont plus que doublé pour atteindre un record de 5,38 milliards de dollars, la société ayant bondi par rapport à l’année précédente, lorsque la pandémie de Covid frappait le plus durement le secteur de la vente au détail. Les ventes de la région ont augmenté de 29 % sur deux ans.

Dans la Grande Chine, les ventes n’ont augmenté que de 17 % à 1,93 milliard de dollars. Typiquement l’un des marchés à la croissance la plus rapide pour Nike, les consommateurs chinois ont menacé de boycotter après que certaines marques occidentales comme Nike se soient déclarées préoccupées par les allégations de travail forcé au Xinjiang.

Les ventes numériques ont augmenté de 41 % par rapport à l’année précédente et de 147 % par rapport à la même période en 2019.

« Forts de notre élan, nous continuons d’investir dans l’innovation et notre leadership numérique pour jeter les bases de la croissance à long terme de Nike », a déclaré John Donahoe, PDG de Nike.

Retrouvez le communiqué de presse complet sur les résultats de Nike ici.