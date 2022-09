Nike, Micron, Amylyx et autres

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Nike (NKE) – Nike a chuté de 10% dans le pré-marché après avoir signalé une augmentation de 44% des stocks pour son dernier trimestre et a déclaré qu’elle offrirait plus de remises à l’approche de la saison des fêtes. Le fabricant de chaussures et de vêtements de sport a annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes pour son dernier trimestre.

Micron Technology (MU) – Micron a gagné 1,5 % en précommercialisation après avoir dépassé les estimations avec ses derniers résultats trimestriels, alors même que les ventes étaient inférieures aux prévisions. Le fabricant de puces a également publié des perspectives de revenus plus faibles que prévu et a déclaré que les ventes étaient affectées par la baisse de la demande d’électronique grand public.

Amylyx Pharmaceuticals (AMLX) – Amylyx a bondi de 9,3 % en précommercialisation après que la FDA a approuvé son nouveau médicament contre la SLA. Le traitement ralentit la progression de la maladie, prolonge la survie et est le premier médicament contre la SLA à obtenir l’approbation de la FDA en cinq ans.

Rent-A-Center (RCII) – Rent-A-Center a chuté de 18,1% dans le pré-marché après que la société de location avec option d’achat a réduit ses prévisions de bénéfices pour le trimestre en cours. La société a déclaré que les conditions économiques actuelles ont eu un impact sur le trafic de détail et les habitudes de paiement des clients.

Blue Apron (APRN) – Les actions de la société de kits de repas ont initialement chuté lors de l’action de précommercialisation après l’annonce du départ du directeur financier Randy Greben le 17 octobre pour occuper un poste dans une autre société. Cependant, il a par la suite effacé ces pertes et a augmenté de 2,7 %.

Generac (GNRC) – Generac a ajouté 1,6% dans les échanges avant commercialisation après que Cowen a commencé à couvrir le fabricant d’équipements électriques avec une note de surperformance. Cowen a déclaré qu’un ralentissement du marché du logement et l’incertitude économique sont déjà pris en compte dans le titre.

Voya Financial (VOYA) – L’action de la société de services financiers est passée de neutre à surpondérée chez Piper Sandler, citant un certain nombre de facteurs, notamment une valorisation attrayante et un portefeuille de produits qui bénéficie de l’inflation. Voya a ajouté 1,2 % dans l’action de précommercialisation.