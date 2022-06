Nike, La-Z-Boy, Groupe Altria, Coinbase, Dow et plus

Des gens passent devant un magasin du détaillant d’articles de sport Nike Inc. dans un complexe commercial à Pékin, en Chine, le 25 mars 2021.

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux mercredi à midi.

Nike – Les actions du détaillant de vêtements de sport ont chuté de plus de 3% après que Seaport a rétrogradé l’action à neutre à partir de l’achat. La société de Wall Street a déclaré que Nike était confrontée à une inflation croissante et à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

La-Z-Boy – Les actions du fabricant de meubles ont bondi de plus de 8% après que La-Z-Boy a publié ses résultats du quatrième trimestre fiscal. La société, qui est couverte par quelques analystes de Wall Street, a déclaré des ventes nettes consolidées en hausse de 32% d’une année sur l’autre, avec un bénéfice net en hausse également, alimenté principalement par une forte croissance des ventes en gros. Le PDG de la société a déclaré dans un communiqué que La-Z-Boy s’attendait à ce que la demande soit « volatile dans un avenir prévisible ».

Altria Group — Le cigarettier a chuté de 9 % après Le Wall Street Journal a rapporté que la Food and Drug Administration s’apprête à ordonner à Juul Labs de retirer ses e-cigarettes du marché américain. L’administration Biden prévoit également de proposer une règle pour établir un taux maximal de nicotine dans les cigarettes.

Coinbase – Les actions de la société de services de cryptographie ont chuté de 7,6% mercredi après un échange de crypto rival Binance.FR a déclaré qu’il réduisait les frais de négociation de bitcoins au comptant pour les clients. Coinbase s’est historiquement fortement appuyé sur les volumes de transactions pour générer des revenus, mais ces derniers mois, il a cherché à diversifier ses sources de revenus.

Revlon – Le stock de cosmétiques a bondi de plus de 35%, prolongeant un rallye survenu après que la société a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 la semaine dernière. Revlon a grimpé de 62% lors de la session précédente.

Airbnb – La société de location de vacances a vu ses actions chuter de 2% après que JMP Securities l’ait déclassée pour passer de la surperformance du marché à la performance du marché. L’analyste a déclaré que le bond post-pandémique de la demande de voyages se reflétait déjà dans l’évaluation d’Airbnb.

Dow – Les actions du fabricant de produits chimiques ont chuté de 5,8% après que le Credit Suisse les a rétrogradées pour sous-performer de neutre, affirmant que la valorisation de l’action semble chère au milieu de résultats potentiellement insoutenables et que plusieurs facteurs liés à la pandémie qui ont stimulé Dow pourraient s’inverser dans les années à venir.

Jack In The Box – Les actions de la société de restauration rapide ont chuté de plus de 3% après que Cowen a rétrogradé l’action à la performance du marché à partir de la surperformance. La firme de Wall Street a fait part de ses inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance des ventes des magasins comparables.

– Jesse Pound et Tanaya Macheel de CNBC ont contribué au reportage.