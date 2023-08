Nike fait demi-tour et vendra des maillots de gardien de but après le tollé d’Earps

Nike mettra à la disposition des fans les kits de gardien de but de ses équipes féminines, a annoncé jeudi le géant du sportswear à la suite d’une pétition soutenue par l’Anglaise Mary Earps.

Alors que les supporters pouvaient acheter les répliques des kits de leurs équipes nationales, le maillot du gardien de but n’était pas en vente pendant la Coupe du monde féminine, ce qui a suscité des critiques de la part d’Earps et une pétition partagée par elle qui comptait plus de 150 000 signatures.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le maillot de gardien de but masculin de l’Angleterre est disponible à l’achat.

Nike a publié une déclaration après la finale de la Coupe du monde pour dire qu’elle comprenait le désir d’une version commerciale du maillot féminin et qu’elle travaillait à la recherche de solutions pour les tournois à venir.

« Nike a obtenu des quantités limitées de maillots de gardien de but pour l’Angleterre, les Etats-Unis, la France et les Pays-Bas, qui seront vendus sur les sites Internet de la Fédération dans les prochains jours », a déclaré Nike à Reuters.

Mary Earps, qui avait plaidé pour que Nike vende son maillot avant le tournoi, a remporté le prix Golden Glove du meilleur gardien de but. Sajad Imanian/DeFodi Images via Getty Images

« Nous reconnaissons que pendant le tournoi, nous n’avons pas servi les supporters qui souhaitaient montrer leur passion et leur soutien aux gardiens de l’équipe. Nous nous engageons à vendre au détail des maillots de gardienne féminine pour les tournois majeurs à l’avenir. »

Nike a perdu son potentiel de revenus après que l’équipe féminine des États-Unis ait subi sa première élimination en Coupe du monde, mais la participation de l’Angleterre à la finale a fourni une source de revenus supplémentaire. L’Espagne a battu l’Angleterre 1-0 en finale dimanche dernier, au cours de laquelle Earps a arrêté un penalty et a ensuite reçu le Gant d’Or du tournoi.