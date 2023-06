Nike et Walgreens annoncent

Jim Cramer de CNBC a donné aux investisseurs son plan de match pour la semaine à venir, avec de grands noms comme Nike et Walgreens prêt à signaler.

« C’est une semaine importante, à ne pas minimiser, alors que nous nous dirigeons vers juillet pour un rapport sur l’emploi, une réunion de la Fed et un défilé des résultats, tous soucieux d’un changement de calendrier à venir », a déclaré Cramer.

Il a ajouté que bien que ses actions « Magnificent Seven » – composées de Pomme , Méta , Nvidia , Tesla , Alphabet , Microsoft et Amazone – continuent à mener, il est toujours important de regarder ce que les autres actions peuvent nous dire sur le marché.

Lundi, Cramer gardera un œil sur la compagnie de croisière Carnaval ‘s — en particulier ses futures réservations — pour discerner si le boom des voyages et des divertissements post-Covid peut se poursuivre.

Mardi présente les revenus de Alliance des bottes Walgreens , dont l’action est en baisse de 14 % depuis le début de l’année. Cependant, avec son rendement en dividendes de 6 %, Cramer se demande si son action pourrait grimper si son rapport s’alignait sur les estimations consensuelles.

Moulins généraux rapporte mercredi matin, et Cramer pense que les résultats sont arrivés à un bon moment : quand plus d’argent est investi dans les articles de base en raison de la crainte d’une récession induite par la Fed. Le rapport de mercredi est également Micron , qui fabrique des puces mémoire. Cramer pense que ce titre sera sous-évalué maintenant par rapport à l’année prochaine car l’intelligence artificielle générative utilise beaucoup de mémoire.

Jeudi apportera les résultats de Nike , qui, selon Cramer, est la société la plus importante à signaler cette semaine. Cramer est mitigé sur Nike, estimant qu’il a une « bonne histoire à long terme », mais se méfie de facteurs tels qu’un ralentissement de la vente au détail en Chine et aux États-Unis, ainsi que de la concurrence importante de ses rivaux Hoka, propriété de Deckers et En attente .

« Je veux recommander Nike, mais nous devons dépasser une prévision qui pourrait être plus tiède que d’habitude », a déclaré Cramer. « S’il vous plaît, si vous êtes un trader, attendez d’entendre les prévisions lors de la conférence téléphonique avant d’appuyer sur la gâchette, car Nike est un stock de prévisions, pas un stock de résultats. »

Vendredi, le fabricant de la bière Modelo, Marques Constellation , Informera. Cramer détient des actions Constellation pour le CNBC Investing Club Charitable Trust et a déclaré que même s’il s’attend à un échec pour l’action ce trimestre, il la possède pour des flux de trésorerie à long terme.