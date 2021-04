Un groupe progressiste poussant le Congrès à augmenter le taux d’imposition des sociétés lance une campagne publicitaire ciblant FedEx et Nike, deux grandes entreprises américaines dont la facture fiscale fédérale est légère, a annoncé lundi le groupe.

La Marche des impôts, qui a organisé des dizaines de manifestations en 2017, appelant l’ancien président Donald Trump à publier ses déclarations de revenus, prévoit de publier mardi des publicités ciblant FedEx. Les publicités télévisées seront diffusées à Washington, DC, et à Memphis, Tennessee, où FedEx a son siège.

Un rapport du Institut sur la fiscalité et la politique économique dit FedEx « a réduit son impôt fédéral sur le revenu sur 1,2 milliard de dollars de revenu avant impôts aux États-Unis en 2020 et a reçu une remise de 230 millions de dollars ». Le rapport indique que le manque de paiements d’impôts par certaines entreprises est probablement lié à des allégements fiscaux historiques ainsi qu’au plan de réforme fiscale de Trump pour 2017 et à certains éléments du projet de loi sur l’allégement des coronavirus connu sous le nom de loi CARES.

Tax March prévoit également de cibler Nike avec une annonce dans les journaux la semaine prochaine dans l’État d’origine du géant de la chaussure, l’Oregon, selon Dana Bye, directrice de campagne du groupe. Elle a déclaré que l’annonce dans le journal contiendrait un message similaire à celui du spot télévisé consacré à FedEx.

le rapport de l’institut dit Nike « n’a pas payé un sou d’impôt fédéral sur près de 2,9 milliards de dollars de revenu avant impôts aux États-Unis l’année dernière, bénéficiant plutôt d’un rabais d’impôt de 109 millions de dollars. »