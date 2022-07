Nike effectue un changement stratégique dans la façon dont il fabrique les vêtements pour les fans de la NCAA

La plateforme de commerce sportif Fanatics conclut un partenariat à long terme avec Nike pour fabriquer des vêtements de supporters de sports universitaires.

Le partenariat impliquera une collaboration avec la division Fanatics College, qui s’associe déjà à la plupart des collèges et universités parrainés par Nike. La fabrication devrait commencer à l’été 2024, selon des sources proches du dossier.

Fanatics a fourni à CNBC une déclaration du PDG de Fanatics Commerce, Doug Mack, disant qu’il est “ravi de maximiser la valeur des partenariats universitaires de Nike”, mais a refusé tout autre commentaire.

Nike a déclaré dans un communiqué qu’il effectuait un changement stratégique dans la façon dont il servait les partenaires universitaires de la NCAA et étendait ses relations de licence avec Fanatics et Branded Custom Sportswear, un autre partenaire collégial, pour inclure les vêtements de détail Nike NCAA et les produits secondaires.

Nike a certains des plus gros contrats avec les meilleurs programmes sportifs universitaires pour équiper leurs équipes scolaires, d’une valeur de plusieurs millions de dollars. Selon le Sports Business Journal, Nike et sa marque Jordan ont équipé 48 équipes lors du dernier tournoi de basket-ball de la NCAA, son total le plus élevé jamais enregistré. Il équipe également plus de la moitié des programmes de football de la Division I.

Nike continuera à fabriquer des vêtements et des marchandises pour ses partenaires de l’équipe universitaire, y compris des vêtements sur le terrain, selon des sources.

Fanatics fabriquera, entre autres, des vêtements pour les supporters, des répliques de maillots, des vêtements de touche, des couvre-chefs et des équipements pour les supporters féminins. Le nouvel accord des Fanatics inclura un groupe restreint de partenaires collégiaux et universitaires de Nike, avec l’État de l’Ohio, la Géorgie, Clemson, l’Oregon, l’Oklahoma et l’État de Penn parmi les participants probables, selon les sources, et l’investissement dans la croissance de l’activité de vêtements pour femmes est parmi les objectifs du partenariat.

Fanatics a déjà des accords de licence exclusifs avec la NFL, la NHL, la NBA, la MLB, ainsi qu’avec divers collèges et universités. Plusieurs de ces accords, y compris la NFL, la NBA et la MLB, se chevauchent également avec les offres de maillots et de vêtements Nike.

Fanatics est une plaque tournante majeure pour les articles de sport, ainsi que pour les produits de consommation domestiques, de bureau et automobiles sur le thème du sport. La société se développe également dans les paris sportifs en ligne. Le trois temps Disrupteur CNBC 50 La société a une valorisation privée de 27 milliards de dollars.

Elle a réalisé plusieurs acquisitions au cours des dernières années en tant que société fermée. En 2020, il a acquis le fabricant d’articles de sport WinCraft, et plus tôt cette année, il a acheté la société de cartes à collectionner Topps pour 500 millions de dollars. Le mois dernier, CNBC a rapporté que Fanatics était en pourparlers pour acheter la société de paris sportifs Tipico, bien qu’un accord n’ait pas encore été conclu.

Topps lancera une gamme de cartes à collectionner mettant en vedette des athlètes universitaires au cours de la prochaine saison d’automne, dans le cadre d’un accord qui, selon la société mère Fanatics, réduira les bénéfices de certains joueurs et les associera pour la première fois aux logos de l’école sur les cartes. Le programme comprendra plus de 150 écoles mettant en vedette des athlètes actuels et anciens. La société a également conclu des accords avec plus de 200 étudiants-athlètes individuels dans ces écoles pour utiliser leurs noms et ressemblances. Et le plan est de continuer à ajouter des écoles et des athlètes, a déclaré Fanatics.

La majorité des écoles de la conférence Power Five participeront au nouvel accord de cartes à collectionner Fanatics, notamment l’Alabama, la Géorgie, le Kansas, le Kentucky, l’Oregon et le Texas A&M.

Les règles de nom, d’image et de ressemblance récemment étendues ont permis aux athlètes universitaires de signer des accords de parrainage, ouvrant des opportunités supplémentaires concernant les vêtements et les marchandises. Les fanatiques ont récemment conclu un accord qui permettrait aux fans d’acheter des maillots de football universitaires personnalisés avec les noms et le nombre de joueurs actifs qui seraient indemnisés.