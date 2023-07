Nike dit qu’ils vont relancer la ligne de Kobe Bryant avant 8h24

Après avoir conclu un nouvel accord avec Vanessa Bryant, Nike a confirmé qu’elle relancerait la marque de Kobe Bryant avant le Kobe Day le 8.24.

Après le décès de Kobe Bryant en 2020, des rumeurs ont émergé selon lesquelles le Mamba avait prévu de laisser son contrat Nike expirer et d’emprunter une voie différente. Ces rumeurs n’ont jamais été confirmées, mais sa veuve Vanessa Bryant a choqué de nombreux fans en laissant l’accord expirer, marquant la fin de l’une des collaborations de baskets les plus anciennes du marché.

Elle a ensuite révélé qu’elle souhaitait un partenariat à vie avec Nike, mais dans les « conditions correctes ».

« Kobe et Nike ont créé certaines des plus belles chaussures de basket de tous les temps, portées et adorées par les fans et les athlètes de tous les sports à travers le monde », a déclaré Vanessa Bryant dans un communiqué.

. « Il semble approprié que plus de joueurs de la NBA portent le produit de mon mari que toute autre chaussure signature. Mon espoir sera toujours de permettre aux fans de Kobe d’obtenir et de porter ses produits. Je continuerai à me battre pour ça. Les produits de Kobe se vendent en quelques secondes. Cela veut tout dire.