Nike dévoile la nouvelle chaussure de football Phantom GX et ils sont plus audacieux que jamais

Les toutes nouvelles chaussures de football Phantom GX de Nike ont été dévoilées et elles pourraient être leur chaussure la plus audacieuse à ce jour.

Inspiré d’une empreinte digitale, le Phantom GX rose vif présente un motif de style empreinte digitale sur la tige et une chaussette tricotée pour plus de confort. La tige est fabriquée avec le nouveau fil Nike Gripknit, qui vise à être aussi doux et flexible que possible, tout en offrant une adhérence supplémentaire pour améliorer le toucher.

Le Phantom GX prétend également offrir des performances inégalées dans des conditions humides et pluvieuses – ce qui servira particulièrement bien les footballeurs britanniques. La façon dont le fil Gripknit est fondu et enduit, il devrait protéger le tricot contre l’humidité sans avoir à ajouter de matériaux de revêtement supplémentaires, permettant au joueur d’avoir une meilleure connexion de la chaussure au ballon.

Un motif de crampons amélioré est conçu pour augmenter la traction et la réactivité lors des coupes rapides. La plaque d’agilité se compose de 13 crampons, dont cinq sont des crampons Tri-star, créant la variation de crampons la plus élevée de toutes les chaussures de la gamme Nike à ce jour.

Le Phantom GX est fabriqué avec au moins 20 % de contenu recyclé en poids. La Phantom GX est la première chaussure d’élite Nike au détail à présenter un contrefort de talon qui est généralement réservé à nos athlètes Nike sponsorisés.

Les bottes pourraient faire leurs débuts lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

