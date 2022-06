Nike, Boston Beer, Disney et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Nike – Les actions de Nike ont chuté de plus de 5% même après que la société ait dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices et de ventes pour le quatrième trimestre fiscal. Nike a déclaré qu’il prévoyait des revenus stables à légèrement plus élevés pour son premier trimestre fiscal par rapport à l’année précédente, et de faibles revenus à deux chiffres pour l’ensemble de l’année 2023 sur une base neutre en devises.

Walt Disney – Les actions de Disney ont augmenté de plus de 1% après avoir annoncé que Shanghai Disneyland rouvrira cette semaine. Cette décision est intervenue après que la Chine a assoupli ses restrictions Covid pour les voyageurs entrants, réduisant leur temps de quarantaine à leur arrivée de moitié à sept jours.

Las Vegas Sands, Wynn Resorts – L’assouplissement des restrictions de Covid en Chine a fait grimper les actions des casinos. Les actions de Las Vegas Sands et Wynn Resorts ont chacune bondi de plus de 5 %.

United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines – Les compagnies aériennes ont augmenté après que la Chine a réduit le temps de quarantaine de Covid pour les voyageurs étrangers. Les actions de United, Delta et American ont chacune augmenté de plus de 1 %.

Boston Beer – Les actions ont chuté de plus de 3% après que Boston Beer a obtenu une rétrogradation pour vendre de Goldman Sachs. Les analystes ont déclaré que la popularité décroissante de la marque Truly hard seltzer et une gamme de produits à venir terne freinent l’élan de la brasserie.

Farfetch – Le stock du détaillant de luxe en ligne a chuté de 9% à la suite d’une rétrogradation à neutre d’UBS. L’analyste de la société a déclaré que les attentes pour la société étaient probablement trop optimistes dans un ralentissement de la récession.

Spirit Airlines – Les actions de la compagnie aérienne à bas prix ont augmenté de plus de 1% après que JetBlue Airways a de nouveau augmenté son offre de rachat. Le dernier effort de JetBlue pour convaincre Spirit précède le vote des actionnaires sur un accord existant entre Frontier et Spirit.

Morgan Stanley – Les actions ont progressé de plus de 1% après que Morgan Stanley a augmenté son dividende de 11%, rejoignant plusieurs autres banques qui ont augmenté les versements après avoir passé le test de résistance annuel de la Réserve fédérale. Bank of America et Wells Fargo ont progressé mardi.

Occidental Petroleum – Le titre énergétique a bondi de 2,8% après l’annonce que Berkshire Hathaway de Warren Buffett a augmenté sa participation dans la société de 44 millions de dollars. Cela survient moins d’une semaine après que les dépôts de titres ont révélé que Berkshire avait acheté 9,55 millions d’actions supplémentaires dans Occidental Petroleum.

Robinhood – Les actions de la plate-forme de négociation ont chuté de près de 2% après que le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a fermé un rapport de Bloomberg News selon lequel FTX serait intéressé par l’achat de Robinhood, indiquant à CNBC qu’il n’y avait pas de pourparlers actifs sur les fusions et acquisitions.

Playtika – Les actions ont chuté de plus de 6% à la suite d’une Rapport Axios a déclaré que la société de capital-investissement Joffre Capital achèterait une participation majoritaire dans la société de jeux.

– Yun Li, Tanaya Macheel et Samantha Subin de CNBC ont contribué au reportage