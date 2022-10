Nike annonce un accord nul avec LeBron James Son Bronny James

Nike Basketball annonce un partenariat Name, Image & Likeness (NIL) avec le fils aîné de LeBron James, Bronny James.

Bronny James a célébré son 18e anniversaire ce week-end et l’a fait à la manière typique de la famille James digne d’un prince. La somptueuse fête a réuni tous ses amis les plus proches et sa famille alors qu’ils célébraient avec Travis Scott fournissant la bande originale en se produisant en direct.

LeBron James a été dans les médias avant même d’avoir 18 ans et a maintenu une image claire à chaque étape tout en étant un père de famille et un homme d’affaires exceptionnel. Bronny montre déjà que la pression n’est pas trop forte à supporter, et il est prêt à faire de même en exécutant un somptueux accord NIL quelques jours seulement après avoir eu 18 ans.

Le fils de LeBron James, Bronny James, signe un accord nul avec Nike Basketball

Juste après avoir eu 18 ans, Bronny a signé un accord de nom, d’image et de ressemblance avec le basket-ball Nike tout en jouant au basket-ball pour le lycée Sierra Canyon. Nike est une marque familière à la famille James puisque LeBron a signé un contrat à vie avec la marque en 2015 d’une valeur d’un milliard de dollars.

“D’aussi loin que je me souvienne, Nike fait partie de ma famille”, a déclaré Bronny James dans un communiqué. “Avoir la chance de faire équipe avec eux et de perpétuer l’héritage de ma famille à la fois sur le terrain et dans la communauté est fou – cela signifie vraiment beaucoup pour moi.”

Bronny fait la une de l’annonce de cinq nouveaux accords NIL pour Nike, qui comprend également le meneur de l’Iowa Caitlin Clark, le gardien de Stanford Haley Jones, le gardien vedette du Sierra Canyon High School Juju Watkins et le meilleur espoir 2023 DJ Wagner de Camden, New Jersey.