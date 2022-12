Nike annonce la fin de son partenariat avec le gardien des Nets Kyrie Irving

La relation de Kyrie Irving avec Nike est officiellement terminée, a déclaré lundi le fabricant de chaussures et de vêtements de sport, une décision intervenue un mois après que la société a suspendu le garde de Brooklyn dans le cadre des retombées de son tweet sur un lien vers un film contenant du matériel antisémite.

Ce n’était pas une rupture surprise, surtout après que le co-fondateur de Nike, Phil Knight, a déclaré dans les jours qui ont suivi la suspension d’Irving qu’il doutait qu’il y ait une réconciliation.

“Kyrie Irving n’est plus une athlète Nike”, a déclaré la société dans un communiqué.

L’agent et belle-mère d’Irving, Shetellia Riley Irving, a déclaré au New York Times que les deux parties “ont mutuellement décidé de se séparer et nous souhaitons simplement le meilleur à Nike”. Irving, sans mentionner Nike par son nom, a semblé aborder la question sur son compte Twitter lundi après-midi.

“Quiconque a même dépensé son argent durement gagné pour tout ce que j’ai jamais publié, je vous considère comme une FAMILLE et nous sommes connectés pour toujours”, a écrit le gardien des Nets. “Il est temps de montrer à quel point nous sommes puissants en tant que communauté.”

Quiconque a même dépensé son argent durement gagné pour tout ce que j’ai jamais publié, je vous considère comme une FAMILLE et nous sommes connectés pour toujours.

il est temps de montrer à quel point nous sommes puissants en tant que communauté. 🤞🏾♾ —@KyrieIrving

Irving a porté sa ligne signature de Nike lors des derniers matchs. On ne sait pas si la fin officielle de sa relation avec Nike affectera cela, du moins à court terme. Il a été un athlète Nike pendant toute sa carrière dans la NBA, à partir de 2011, et a obtenu sa première chaussure signature avec la société en 2014.

Lorsque Nike a suspendu Irving début novembre, la société n’était qu’à quelques jours de la sortie du Kyrie 8, ce qui aurait été le dernier né de sa ligne de signature.

“Chez Nike, nous pensons qu’il n’y a pas de place pour les discours de haine et nous condamnons toute forme d’antisémitisme”, avait alors déclaré la société basée à Beaverton, dans l’Oregon.

Irving a raté huit matchs avant d’être réintégré par les Nets le 20 novembre. Il s’est excusé ce jour-là auprès de ceux qui se sont sentis menacés ou blessés lorsqu’il a publié un lien vers le documentaire, et a reconnu qu’il aurait dû gérer plus tôt les chances de clarifier s’il avait des propos antisémites. croyances différemment.

“Je ne défends rien qui ressemble à un discours de haine ou à l’antisémitisme ou à tout ce qui va à l’encontre de la race humaine”, a déclaré Irving le jour où les Nets l’ont réintégré.

Irving n’a pas manqué d’opinions controversées au cours de sa carrière. Il a demandé à plusieurs reprises si la Terre était ronde avant de finalement s’excuser auprès des professeurs de sciences. L’année dernière, son refus de se faire vacciner contre le COVID-19 lui a valu d’être interdit de jouer dans la plupart des matchs à domicile des Nets.