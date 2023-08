Nike aborde la controverse sur le kit Mary Earps avec des fans furieux de ne pas pouvoir acheter le haut de gardien de but des Lionnes

Nike « travaille vers une solution » après avoir été critiqué par des fans désespérés d’acheter le kit anglais de Mary Earps.

Malgré sa défaite contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde, la gardienne de Manchester United a vu sa renommée atteindre de nouveaux sommets grâce à ses merveilleuses performances pour les Lionnes.

2 Earps est l’un des membres les plus populaires de l’équipe des Lionnes Crédit : Getty

Mais bien qu’il soit l’une des stars les plus en vue du football mondial, les fans ne peuvent pas acheter le maillot d’Earps car Nike a refusé de stocker le maillot du gardien de but anglais.

La joueuse de 30 ans a appris que son kit n’avait pas été vendu l’été dernier pour le triomphe de l’Angleterre en raison de problèmes de fabrication et que le problème ne se reproduirait plus.

Cependant, contrairement aux maillots domicile et extérieur, les fans ne peuvent toujours pas mettre la main sur la tenue de gardien de but pour la Coupe du monde féminine, car les rapports indiquent que cela ne fait pas partie de la stratégie commerciale de Nike.

Les fans ont été rendus furieux par la décision, ce qui a conduit Nike à publier une déclaration dimanche soir pour dire qu’ils travaillaient pour trouver une solution au problème.

La déclaration se lit comme suit : « Nike s’engage pour le football féminin et nous sommes ravis de la passion autour du tournoi de cette année et de l’incroyable victoire des Lionnes pour se qualifier pour la finale.

« Nous sommes fiers d’offrir le meilleur de l’innovation et des services Nike à nos partenaires de la fédération et à des centaines d’athlètes.

« Nous entendons et comprenons le désir d’une version commerciale d’un maillot de gardien de but et nous travaillons à des solutions pour les futurs tournois, en partenariat avec la Fifa et les fédérations.

« Le fait qu’il y ait une conversation sur ce sujet témoigne de la passion et de l’énergie continues autour du jeu féminin et nous pensons que c’est encourageant. »

2 Les fans ne peuvent toujours pas acheter son maillot fabriqué par Nike en Angleterre

Earps a exprimé sa critique de la décision de Nike, racontant Le gardien: « C’est quelque chose que je combats à huis clos.

«J’ai essayé de passer par les bons canaux autant que possible, c’est pourquoi je n’en ai pas parlé publiquement – ​​même si on m’a beaucoup demandé à ce sujet au cours des derniers mois – parce que j’ai désespérément essayé de trouver une solution avec la FA et avec Nike.

« Malheureusement, il est devenu très évident que ce n’est pas possible et qu’il n’y aura pas de solution acceptable pour les jeunes enfants.

« Sur le plan personnel, c’est extrêmement blessant compte tenu des 12 derniers mois en particulier. Il y a eu une augmentation incroyable de la participation des gardiens de but. »