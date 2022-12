Nike a refait les chaussures Ronaldo Zoom Mercurial – et nous sommes amoureux

Nike l’a encore fait, n’est-ce pas ? Les chaussures Nike Zoom Mercurial Vapor 15 Elite SE FG ont réinventé un classique pour 2022 – parce que vous ne pouvez jamais avoir trop de nostalgie Ronaldo.

Cela fait 20 ans qu’El Fenomeno a pris d’assaut le Japon et la Corée du Sud en portant des Mercurial Vapors – mais entre porter les Vapors argent/bleu/jaune de 98 et les versions argent/volt quatre ans plus tard, il y avait les bottes Zoom Air Unit que ces beautés sont basés sur.

Noir avec des touches de couleur cuivrée et avec une semelle blanche, Ronaldo portait également une version inversée, cuivrée et noire. C’est ce dont s’inspirent les chaussures Nike actuelles, y compris les Mercurials emblématiques de Kylian Mbappe qu’il porte pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Les chaussures Nike Zoom Mercurial Vapor 15 Elite SE FG sont d’une beauté

Les Mercurial Vapors ont fait du chemin en 20 ans, vous ne serez (pas) surpris de l’apprendre.

La technologie est peut-être à des millions de kilomètres de ce que les joueurs comme R9 avaient l’habitude de jouer, mais les principes sont les mêmes. Il s’agit d’une botte conçue pour la légèreté du pied, elle est profilée et elle a l’air d’un million de dollars.

“Cette version spéciale rend hommage à la Nike Air Zoom Mercurial VT, notre première chaussure de football à arborer une unité Zoom Air sur toute la longueur, sortie en 2001”, déclare Nike. “Les touches de cuir synthétique, les touches de cuivre et la finition brillante donnent à ce changeur de jeu une ambiance rétro distincte.”

Les petites touches sont aussi les plus agréables. Il y a le même texte “Zoom Air” sur les côtés, une semelle blanche similaire et les lignes émanant des lacets aux talons comme un coup de soleil sont calquées sur les coutures en cuir des originaux de 2001.

Ce sont les meilleures chaussures Nike que vous pouvez acheter en ce moment… sans doute les meilleures chaussures de 2022, point final.

Image 1 de 3 Ronaldo enfilant les originaux pour l’Inter (Crédit image : Nike) Vous vous souvenez de l’insigne ‘R9’ sur la langue ? (Crédit image : Nike) Immédiatement, vous êtes transporté en arrière rien qu’en les regardant (Crédit image : Nike)