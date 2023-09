Nik Nanos : Poilievre augmente son avance sur Trudeau ; Le NPD voit une augmentation du suivi des votes

Alors que la session d’automne du Parlement est en cours, le dernier suivi des votes Nanos montre que les conservateurs fédéraux continuent de conserver l’avance qu’ils ont eu tout l’été tandis que les libéraux restent au point mort, et que le NPD a réussi à gagner un peu de vitesse en troisième place. .

Le leadership personnel du chef conservateur Pierre Poilievre est quant à lui sur une forte trajectoire ascendante, tandis que celui du premier ministre Justin Trudeau suit une tendance négative depuis le début du mois de septembre.

Dans le dernier épisode de CTV Trend Line, Nik Nanos, scientifique en chef des données et fondateur de Nanos Research, a déclaré que les conservateurs avaient clairement « le dessus ».

« Les conservateurs ont six points d’avance. (Poilièvre) a six points d’avance sur le classement des premiers ministres préférés. Les libéraux sont de retour sur leurs talons », a déclaré Nanos. Même si l’avantage des conservateurs sur cette question électorale a légèrement diminué depuis le 4 août, alors qu’ils avaient neuf points d’avance sur les libéraux, « six points suffisent néanmoins pour gagner une élection ».

TENDANCE NPD À LA HAUSSE

Le NPD, quant à lui, profite de la crise libérale. « Lorsque les chiffres des libéraux diminuent, généralement ceux du NPD augmentent. Peut-être que si vous êtes Justin Trudeau et les libéraux, vous devez espérer que ces chiffres du NPD sont des chiffres libéraux cachés qui pourraient voter pour l’équipe rouge. afin d’essayer de voter stratégiquement et de bloquer Pierre Poilievre », a déclaré Nanos.

« Mais vous savez quoi ? Si vous êtes Jagmeet Singh, vous devez réfléchir à la façon dont vous pouvez obtenir ce nombre de 22 à 25. » Cela, a ajouté Nanos, placerait le NPD sur le territoire de Tom Mulcair et Jack Layton.

Le suivi Nanos montre que le NPD sous Singh a approché ou dépassé les 25 pour cent de soutien aux élections à plusieurs reprises depuis qu’il est devenu chef en 2017. Le parti oscille largement autour de 20 pour cent, atteignant un minimum de 13 pour cent en octobre 2020.

« Cela pourrait changer la donne si le NPD pouvait augmenter encore plus ses effectifs », a déclaré Nanos.

PREMIER MINISTRE PRÉFÉRÉ

Sur la question des préférences des Canadiens pour le poste de premier ministre, Nanos a déclaré qu’il était intéressant de noter la tendance à long terme, Poilievre étant actuellement à 31 pour cent contre Trudeau à 25 pour cent.

« Aucun leader conservateur n’a été aussi haut placé depuis que Stephen Harper est premier ministre. À l’heure actuelle, les conservateurs sont très bien placés », a déclaré Nanos.

« L’autre chose est que lorsque le chef de l’opposition devance le Premier ministre en exercice, ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Premier ministre en exercice. »

OÙ LOGEMENT ET IMMIGRATION SE RENCONTRENT

En ce qui concerne les principales préoccupations des Canadiens suivies chaque semaine par Nanos, l’inflation arrive en tête avec 17 pour cent, suivie par l’environnement avec 14 pour cent.

Mais les inquiétudes concernant le logement et le coût du logement ont grimpé à 13 pour cent, contre 6 pour cent quatre semaines plus tôt.

« De nombreux Canadiens ont tout simplement du mal à payer leur loyer ou leur hypothèque dans les 30 prochains jours », a déclaré Nanos, qui a également réalisé récemment un sondage pour le Globe and Mail sur l’immigration – demandant aux Canadiens si nous devrions accueillir davantage de nouveaux immigrants, le même montant ou moins.

« Lorsque vous regardez la ligne de tendance, lorsque vous comparez 2020 à 2023,… la proportion de Canadiens qui pensaient que nous devrions attirer encore plus de nouveaux Canadiens était de 17 pour cent en 2020. Ce chiffre est tombé à 8. »

Pendant ce temps, la proportion de Canadiens qui pensent que nous devrions accueillir moins d’immigrants est passée de 40 pour cent en 2020 à 53 pour cent aujourd’hui.

« Il s’agit désormais d’une majorité, (une) majorité mince mais néanmoins majoritaire, à 53 pour cent. Donc, en ce moment, ce qu’il semble être, nous assistons à l’intersection de collisions… de questions comme le logement, où les gens sont vraiment inquiets. sur l’augmentation du coût du logement et simplement sur l’abordabilité du logement, au sens large, et sur des choses comme l’immigration », a déclaré Nanos.

Regardez l’épisode complet de Trend Line dans notre lecteur vidéo en haut de cet article. Vous pouvez également écouter dans notre lecteur audio ci-dessous, ou partout où vous obtenez vos podcasts. Le prochain épisode sort le mercredi 4 octobre.