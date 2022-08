Nik Belski de L-P cherche à jouer au niveau supérieur – Shaw Local

Nik Belski, senior de La Salle-Pérou, a quelques objectifs simples cet automne.

“Faites mon travail, essayez de mener la ligne offensive et de détruire certaines personnes”, a déclaré Belski.

Il espère que s’il joue bien cette saison, cela lui ouvrira plus d’opportunités de jouer au niveau supérieur.

Belski a déjà des offres de plusieurs écoles, y compris les écoles de la subdivision du championnat de football Dayton et Valparaiso et les écoles de la division II du nord du Michigan et de l’Upper Iowa.

“Cela signifierait tout pour moi de jouer au football universitaire”, a déclaré Belski. “Jouer au niveau supérieur a toujours été un de mes rêves quand j’étais plus jeune.”

Belski a déclaré qu’il n’avait pas encore restreint sa recherche.

“Je vais jouer toute la saison et vers la fin de la saison, je verrai ce que j’ai”, a déclaré Belski.

Belski a passé l’été à aller dans des camps à Olivet Nazarene, North Central, Northern Illinois, Northwestern, Western Illinois et Minnesota-Duluth.

“J’ai été occupé tout l’été à aller dans des camps et j’ai beaucoup été sur Twitter pour recruter des trucs juste pour essayer de faire connaître mon nom”, a déclaré Belski.

Belski s’est également concentré sur l’amélioration de son jeu.

Le joueur de 6 pieds 2 pouces et 276 livres a commencé à fréquenter la FIST Football Academy à St. Charles après avoir rencontré le copropriétaire Kevin Sabo à The Line Showcase.

Sabo a joué au football au North Central College et a ensuite entraîné la ligne offensive de son alma mater. Il est entraîneur de la ligne offensive à la Burlington Central High School et entraîne des joueurs à la FIST Academy.

“L’entraîneur Sabo m’a appris toute la technique dont un joueur de ligne offensive a besoin pour réussir sur le terrain”, a déclaré Belski. “Il m’apprend tout ce que je dois savoir pour bloquer les passes et les courses et décompose la technique pour que je puisse l’intégrer à mon jeu.”

L’entraîneur du LP, Jose Medina, a déclaré que Belski avait passé un bon été.

“Il a beaucoup progressé cette année”, a déclaré Medina. « Il a été l’un de ces gars qui a été constant tout l’été. Il est allé dans des camps. Il travaille sur son métier. Il est allé à une académie de joueur de ligne. Vous pouvez dire qu’il est concentré et qu’il veut gagner une bourse.

«Je lui ai dit que tout dépend de la façon dont vous performez cette année et que si vous performez bien, les entraîneurs vont venir. Je lui ai dit que vous aviez déjà reçu des offres, donc c’est un plus et si vous montrez ce que vous avez cette année et que vous êtes un joueur de ligne dur et intransigeant, alors de grandes choses vont se passer.

Medina, qui a joué au football à Western Illinois, a déclaré que Belski avait ce qu’il fallait pour jouer au niveau supérieur.

“Si vous regardez un film, il termine les blocs”, a déclaré Medina. «Il monte sur les gars et termine les blocs. Même aujourd’hui (le premier jour d’entraînement), nous n’avons pas de coussinets ou quoi que ce soit, mais il sort juste sur le bord et emmène les enfants. C’est ce que vous voulez voir des joueurs de ligne offensifs.

“Aller à l’université et voir ces gros joueurs de ligne offensifs, ils aiment être durs, courageux et agressifs, et je pense que c’est ce que Nik a.”