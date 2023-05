Niharika NM ressemble à une princesse lors de ses débuts sur le tapis rouge à Cannes, parle de grandir avec des problèmes d’image corporelle

La célèbre star des médias sociaux Niharika NM, qui compte plus de 3,2 millions d’abonnés sur Instagram, a fait ses débuts à Cannes comme une princesse dans une belle robe rouge. Elle a partagé des photos et des médias sociaux et a écrit une note émotionnelle alors qu’elle grandissait avec des «problèmes corporels».

Partageant les photos, elle a écrit: « J’ai eu mon moment sur le tapis rouge les gars !!! Ayant grandi avec des problèmes d’image corporelle et une confiance en moi extrêmement faible, je n’aurais jamais imaginé, dans mes rêves les plus fous, pouvoir faire quelque chose comme ça. Je ne sais vraiment pas quoi dire, mais merci de m’avoir soutenu dans ce voyage fou que nous avons fait ensemble depuis que j’ai commencé à faire des vidéos à 16 ans. Je vous suis éternellement reconnaissant.





Elle a en outre remercié les personnes qui croyaient en elle pour qu’elle se sente comme une princesse. Elle a ajouté: « @shantanunikhil merci de m’avoir fait sentir comme une princesse et de m’avoir laissé être votre muse et @anaitashroffadajania Je ne pourrais jamais avoir un grand moment dont vous ne faites pas partie et je ne le ferai jamais @brut.india MERCI pour m’honore de cette opportunité ! Je suis tellement reconnaissant. Un grand merci à mon équipe pour être le meilleur système de soutien. @parulpparmar Je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans que tu sois là pour moi à chaque instant. Tu fais de moi une meilleure personne ! @viraj_sheth cela fait presque une décennie et vous continuez à croire en moi même quand je ne le fais pas @vivianambrose merci de toujours me soutenir.





Elle porte une tenue Shantnu & Nikhil, des boucles d’oreilles Renu Oberoi. Pendant ce temps, Niharika NM est titulaire d’un diplôme d’ingénieur du BMS College de Bengaluru. Elle est ensuite allée aux États-Unis pour poursuivre un MBA à l’Université Chapman en Californie.

Elle a décroché un emploi chez Google qu’elle a refusé. Elle a dit que le travail lui était venu alors que la pandémie était presque terminée. Elle a dit qu’elle n’avait pas accepté le poste car c’était le rêve de ses parents qu’elle ait un emploi chez Google, mais ce n’était pas le sien.