N’ignorez pas les symptômes inhabituels comme les nausées et les étourdissements : experts en cardiologie

Dans un avis au grand public à la veille de la Journée mondiale du cœur, les experts de la santé ont exhorté les gens à ne pas ignorer les symptômes inhabituels comme les étourdissements, les nausées et les douleurs au cou. Lorsqu’il s’agit de santé cardiaque, la plupart des gens reconnaissent les signes avant-coureurs typiques tels que des douleurs thoraciques ou des difficultés respiratoires, a déclaré le Dr Deepak Kapila, cardiologue à l’hôpital Fortis Escorts.

Il a déclaré que les symptômes plus subtils et rares qui pourraient indiquer des problèmes cardiaques sous-jacents sont souvent ignorés. « Négliger ces premiers signes peut avoir de graves conséquences, ce qui rend essentiel de prêter attention, même aux symptômes les plus discrets », a-t-il déclaré.

Invitant les gens à se soumettre régulièrement à des examens préventifs, le Dr Arun Kumar Chopra a déclaré qu’il pourrait y avoir neuf signes inhabituels pouvant indiquer un problème cardiaque grave. Il a énuméré des douleurs à la mâchoire ou au cou à l’effort, un gonflement des jambes, des chevilles ou des pieds, une fatigue chronique, des nausées ou une indigestion, des étourdissements ou des étourdissements, des ronflements et de l’apnée du sommeil, une transpiration excessive, des battements cardiaques irréguliers ou rapides et un essoufflement avec une activité légère. comme indicateurs de maladies cardiaques sous-jacentes.

Il a expliqué que les ronflements bruyants ou les épisodes où la respiration s’arrête pendant le sommeil (apnée du sommeil) sont liés à des problèmes cardiaques. L’apnée du sommeil met à rude épreuve le système cardiovasculaire, augmentant le risque d’hypertension artérielle, de battements cardiaques irréguliers et de crises cardiaques.

Il a ajouté que des sueurs froides ou une transpiration excessive sans cause évidente comme l’exercice ou la chaleur peuvent être un signe de problèmes cardiaques, en particulier lors d’une crise cardiaque. Si vous remarquez une transpiration inexpliquée, cela pourrait indiquer que le cœur est stressé.

Prêter attention à ces symptômes souvent ignorés peut aider les gens à identifier les maladies cardiaques à un stade précoce et à solliciter une intervention médicale en temps opportun, leur sauvant ainsi la vie, ont déclaré les experts.