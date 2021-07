N’ignorez pas les pings de l’application Covid pour vous isoler, déclare Shapps au public

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a mis en garde les gens contre l’ignorance des ordres de l’application NHS Covid pour qu’ils s’auto-isolent.

Cela survient après que la variante Delta de Covid-19 a augmenté d’un tiers au cours de la semaine dernière, selon les données de Public Health England, et la variante représente actuellement environ 99% des cas confirmés de coronavirus à travers le Royaume-Uni.

Le nombre d’alertes d’exposition envoyées aux utilisateurs d’applications en Angleterre a augmenté de plus de 60% en une semaine, selon les derniers chiffres de recherche des contacts.

La hausse intervient avant que la dernière des restrictions de distanciation sociale ne soit levée en Angleterre.

Les règles de voyage doivent être assouplies le 19 juillet tandis que les mesures d’auto-isolement pour les personnes entièrement vaccinées resteront en place jusqu’au 16 août.

Le gouvernement craint que les gens suppriment l’application plutôt que de risquer de devoir annuler des vacances au cas où on leur demanderait de s’isoler.

M. Shapps a déclaré qu’il était important que les gens continuent à utiliser l’application et les a exhortés à ne pas ignorer les alertes.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Vous ne devriez pas ignorer cela [app] car ce sont des informations vitales. Les gens devraient vouloir savoir s’ils ont été en contact avec une personne atteinte de coronavirus. Vous ne voulez pas le répandre. Cela peut encore nuire aux gens.

L’Angleterre mettant fin à la règle le 19 juillet qui oblige les gens à se tenir à au moins 1 m les uns des autres en public peut signifier que la sensibilité de l’application doit être réduite, a déclaré M. Shapps.

L’application détecte la distance entre les utilisateurs et le temps passé à proximité – qui est actuellement de 2 m ou moins, et de plus de 15 minutes.

Des travaux sont en cours pour « régler » l’application afin de l’adapter à une population de plus en plus vaccinée, a déclaré jeudi le Dr Jenny Harries, chef de la UK Health Security Agency, au Comité des comptes publics de la Chambre des communes.

Les responsables de Whitehall prévoient de réduire la sensibilité de l’application en modifiant la durée et la proximité d’une personne avec un autre utilisateur de l’application pour être considéré comme un risque d’infection, a-t-il été rapporté.

M. Shapps a déclaré vendredi que la sensibilité de l’application faisait l’objet d’un examen constant et qu’il en avait parlé au secrétaire à la Santé, Sajid Javid.

Un homme qui travaille pour une entreprise de plomberie et de chauffage avait dit L’indépendant que quelques-uns de ses collègues ont supprimé l’application « parce qu’ils ne pouvaient pas se permettre de s’isoler ».

Le professeur Henry Potts, membre du groupe Spi-B d’experts en comportement conseillant le gouvernement, a déclaré que les ministres doivent permettre aux gens de s’isoler plus facilement, ajoutant qu’il y a eu une « augmentation constante » du nombre de personnes supprimant l’application.

Il a suggéré que le gouvernement offre plus de soutien financier et « pratique » pour améliorer les taux d’auto-isolement.

Le professeur Potts a déclaré au programme Today: « Le problème des personnes qui suppriment l’application ou qui la désactivent simplement ou qui ignorent ce qu’elle dit est un problème depuis de nombreux mois. »

Le chancelier Rishi Sunak a également déclaré que M. Javid envisageait une approche « appropriée, équilibrée et proportionnée » pour l’isolement lorsque des personnes sont contactées par l’application NHS.

Pendant ce temps, M. Sunak a également exhorté les travailleurs à retourner au bureau une fois les restrictions levées le 19 juillet en Angleterre, au milieu des craintes concernant l’impact économique des personnes travaillant à domicile.

Le chancelier Rishi Sunak mise sur le retour des personnes sur leur lieu de travail plus tard ce mois-ci (PENNSYLVANIE)

Il a souligné que les jeunes et les stagiaires gagneraient le plus à travailler avec des collègues en personne, mais a ajouté qu’il « fait confiance aux gens et aux entreprises pour prendre des décisions par eux-mêmes ».

Mais les syndicats ont fait part de leurs inquiétudes quant au manque de directives permettant aux employés de retourner en toute sécurité sur le lieu de travail.

La secrétaire générale du Congrès des syndicats (TUC), Frances O’Grady, a averti que sans plans détaillés, le pays pourrait être « entravé par l’augmentation des infections et l’auto-isolement forcé » empêchant les travailleurs d’agir.

Elle a écrit au secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng pour exprimer les « vraies craintes » du TUC que « des directives claires et détaillées à l’intention des employeurs soient remplacées par de vagues exhortations à faire ce qu’il faut, ce qui entraînerait de la confusion ».

Mme O’Grady a ajouté: « Nous pensons que cela revient au gouvernement de se laver les mains de sa responsabilité d’assurer la sécurité au travail. »