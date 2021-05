N’ignorez pas la sécurité en ligne lorsque vous voyagez cet été

Les restrictions de voyage sont sur le point d’être levées au Royaume-Uni, permettant aux vacanciers de se rendre à l’étranger dans certains pays sans avoir à se mettre en quarantaine à leur retour. Mais que vous vous échappiez au soleil ou que vous restiez à la maison, il est important de ne pas oublier la sécurité en ligne.

Au cours de la dernière année, le nombre d’escroqueries a explosé avec d’innombrables exemples de criminels incitant les gens à transmettre leurs données personnelles sur de faux sites Web qu’ils croient authentiques.

Le vol d’identité est l’une des choses à surveiller en ce moment et vous ne pouvez pas baisser la garde simplement parce que vous êtes en vacances.

Une enquête récente de McAfee au Royaume-Uni a montré qu’environ 70% des personnes se connectent à des appareils (tels que des téléviseurs intelligents, des haut-parleurs intelligents, des appareils de streaming et des consoles de jeux) lorsqu’ils visitent le domicile de quelqu’un d’autre. 75% pensent qu’il y a un faible risque de le faire dans la maison d’un ami.

Seulement 22% ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le risque le plus élevé soit dans un hôtel et seulement 19% pensaient que le risque serait élevé dans une maison de vacances louée. Quoi qu’il en soit, 44% ne vérifient jamais si un réseau est sécurisé avant de s’y connecter et à peu près la même proportion déclare ne pas prendre les mêmes précautions de sécurité lors de leurs déplacements qu’à la maison.

«Alors que de nombreux Britanniques attendent avec impatience un été un peu plus normal cette année et que les séjours se révèlent être un choix populaire pour la saison des voyages de cette année, c’est l’occasion pour les consommateurs de se rappeler à quel point il est important de maintenir votre bien-être numérique et votre sécurité en ligne en dehors de la maison. », A déclaré Raj Samani, scientifique en chef et membre de McAfee. «Que ce soit à la maison ou à l’extérieur, il y aura encore de nombreuses activités que les Britanniques chercheront à mener en ligne. Des services bancaires en ligne aux achats, en passant par la diffusion en continu de votre émission de télévision préférée lors de vos déplacements, un simple changement d’état d’esprit pour vous rappeler l’importance de se connecter en toute sécurité contribuera grandement à la protection de vos informations personnelles. »

La réalité est que vous devrait soyez prudent lorsque vous vous connectez à d’autres appareils, en particulier aux réseaux Wi-Fi publics qui ne demandent pas de mot de passe lorsque votre téléphone, ordinateur portable ou tablette s’y connecte.

Comment rester en sécurité en ligne lorsque vous voyagez

Le conseil est simple: utilisez un bon logiciel de sécurité sur tous les appareils qui le prennent en charge, et utilisez un VPN sur les réseaux Wi-Fi publics comme dans les hôtels, les aéroports et même dans les propriétés de vacances louées.

Assurez-vous également que tous les appareils que vous prenez en vacances sont protégés par un mot de passe ou, idéalement, un mot de passe fort et une authentification à deux facteurs. Les téléphones et les ordinateurs portables sont facilement volés aux vacanciers distraits et peuvent être une mine d’or d’informations personnelles pour les criminels.

Articles connexes pour plus de lecture