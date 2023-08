Nightwing et Batgirl Swimsuit Special Centerfold

L’été est presque terminé – et alors que nous commençons déjà à nous tourner vers les vibrations automnales et les prolongation annuelle de la saison effrayante encore plus loin et plus loin avant octobre – mais DC envoie la saison torride de cette année avec un peu de chaleur de son posséder dans G’nort’s Swimsuit Editionune lettre d’amour à gâteau au fromage super-héroïque classique.

Pour fêter l’arrivée imminente de G’nort’s Swimsuit Edition la semaine prochaine – un hommage à de nombreuses icônes Sports illustrés spécial, et la bande dessinée de super-héros tout aussi emblématique riffs du genre dans les années 90—io9 a un regard exclusif sur Nightwing et Batgirl de Jorge Jiménez pour le one-shot spécial, représentant Dick et Babs s’amusant au bord de la piscine. Il y a même une petite application astucieuse de crème solaire, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus !

Image : Vasco Georgiev/DC Comics

Le centime euh le pli est l’un des trois nouveaux plis centraux merveilleusement effrontés qui apparaîtra dans G’nort’s Swimsuit Edition, aux côtés de 48 pages d’art rassemblant une prime de couvertures de bandes dessinées de variantes de maillots de bain de DC de l’histoire récente en un seul endroit. Ainsi que l’art de – respiration profonde – des personnalités telles que Amanda Conner, Paul Pelletier, Nicola Scott, Mikel Janín, Jeff Dékal, Daniel Sampere, Gleb Melnikov, Derrick Chew, Stanley « Artgerm » Lau, Emanuela Lupacchino, Joëlle Jones , Megan Huang, Terry Dodson, Babs Tarr, Pete Woods, Joe Quinones, Hélène Lenoble, Otto Schmidt, Michael Allred, Sweeney Boo, David Talaski, Jenny Frison, et plus encore, le one-shot rassemblera également plusieurs courtes bandes, dont Steve « Out There » d’Orlando et Paul Pelletier de Été cybernétique DC avec Midnighter et Apollo, et une nouvelle histoire Penguin de Julie et Shawna Benson, illustrée par Meghan Hetrick.

Cliquez pour voir la page centrale complète de Dick et Barbara de Jiménez, ainsi que quelques-unes des couvertures collectées qui apparaîtront dans G’nort’s Swimsuit Edition quand il sera mis en vente la semaine prochaine, physiquement et numériquement, le 29 août.