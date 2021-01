Nightmare of the Wolf News et rumeurs de date de sortie

The Witcher de Netflix a été un énorme succès auprès du public, et maintenant l’histoire se diversifie. Nightmare of the Wolf sera un film d’animation se déroulant dans le même univers, à venir sur la plate-forme de streaming dans un proche avenir.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Nightmare of the Wolf – y compris l’intrigue, le casting et la date de sortie – continuez à lire. Nous avons également un article similaire pour Cyberpunk: Edgerunners, un autre projet d’anime à venir basé sur le jeu CD Projekt Red Cyberpunk 2077.

The Witcher: Nightmare of the Wolf date de sortie

Netflix a confirmé que Nightmare of the Wolf sortira dans le courant de 2021, bien que nous ne connaissions pas encore la date exacte. Le logo officiel a été révélé au même moment – vous pouvez voir le tweet ci-dessous:

Voici le logo de Nightmare of the Wolf. Un film d’anime Witcher à venir en 2021. pic.twitter.com/vagw48L8NS – NX (@NXOnNetflix)

21 décembre 2020

Intrigue du film d’animation The Witcher

Malgré les nombreux contes qui existent dans les livres originaux de Witcher de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, Nightmare of the Wolf a choisi de créer quelque chose d’entièrement nouveau. Il se concentrera sur le personnage Vesemir, qui devrait apparaître dans la deuxième saison de The Witcher et qui est un favori des fans dans les livres et les jeux.

Vesemir est surtout connu pour être une figure paternelle du principal protagoniste Geralt. Cependant, ce film aura lieu avant même la naissance de Geralt, à la suite du propre voyage de Vesemir en tant que sorceleur après que le mystérieux Deglan l’ait revendiqué à travers la loi de la surprise.

Il sera directement lié au canon de la série d’action en direct, donnant aux téléspectateurs un certain contexte sur qui est Vesemir et son propre passé. Si nous avons de la chance, nous pouvons même obtenir une camée de Geralt – AKA Henry Cavil lui-même. Mais hélas, seul le temps le dira.

L’écrivain DeMayo a déclaré dans une interview avec Comicbook.com que la série comprendra de nombreux éléments magiques qui sont beaucoup plus faciles à dire à travers l’animation. Il a déclaré: «C’est une histoire que nous n’aurions pas pu raconter en direct de quelque manière, forme ou forme. Du moins pas sans un fardeau incroyable sur la production, je dirai cela.

Casting et équipe de Nightmare of the Wolf

Le scénario de Nightmare of the Wolf est écrit par Beau DeMayo. DeMayo a travaillé sur le troisième épisode de la série en direct et fait actuellement partie de l’équipe d’écriture de la série MCU Disney +, Moon Knight. Showrunner de The Witcher, Lauren S. Hissrich est également impliquée dans un rôle non spécifié – nous soupçonnons qu’elle est une consultante.

Le studio derrière le projet est Studio Mir, mieux connu pour le spin-off d’Avatar: The Last Airbender, Legend of Korra.

Aucun membre majeur de la distribution n’a été officiellement annoncé, mais il y a deux candidats probables pour Vesemir. Tout d’abord, il y a Kim Bodnia, qui jouera Vesemir pour la deuxième saison de The Witcher. Bodnia est surtout connue pour Killing Eve.

Un autre suspect est Theo James, la voix du jeune Vesemir dans une saison flashback de la première saison de The Witcher. James a déjà joué dans d’autres animations Netflix, notamment Castlevania et The Dark Crystal: Age of Resistance.

Comment regarder The Witcher: Nightmare of the Wolf

Comme vous l’avez peut-être déjà deviné, vous aurez besoin d’un abonnement Netflix pour regarder Nightmare of the Wolf. Vous pouvez créer un compte sur le site Web de Netflix, avec des forfaits à partir de 5,99 £ / 8,99 $ par mois.

Si vous n’avez pas encore Netflix, voyez comment il se compare à des concurrents tels qu’Amazon Prime Video et Disney Plus dans notre comparaison des meilleurs services de streaming TV.